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HDP’nin hayallerini süsleyen aday

Kocaeli'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

20 Nisan 2018 Cuma 17:55
HDP’nin hayallerini süsleyen aday

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) sivil toplum kuruluşları toplantısında konuştu.

24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminin kendileri için tarihi bir fırsat olduğunu dile getiren Buldan, "Tüm demokratik güçleri, barışı, özgürlüğü ve eşitliği savunan herkesi birlikte hareket etmeye, birlik ve beraberliğini göstermeye davet ediyoruz. Bu bizim için bir şans ve fırsattır. Bu şans ve fırsatı eğer bu kez de kaçırırsak bundan sonraki yıllar ve süreçler Türkiye toplumu ve halkları açısından çok daha zor ve çok daha zahmetli yıllar olacak." diye konuştu.

ADAYIN ÖZELLİKLERİNİ SIRALADI

Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde, HDP olarak Türkiye toplumunu yakından kucaklayacak, Türkiye toplumunun bütün sorunlarıyla ilgilenecek, kadınların, gençlerin ve tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenecek bir aday çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:55
  1. HDP
  2. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
  3. cumhurbaşkanlığı seçimi
  4. Kocaeli

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