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Medya HDP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili flaş gelişme! Böyle açıkladılar
Medya

HDP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili flaş gelişme! Böyle açıkladılar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 7 Ocak’ta HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti. Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan HDP milletvekili Tayip Temel, “İsim ne zaman kesinleşir” sorusuna “10 gün içinde bir adayla çıkarız” yanıtını verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 13:05:00 -
HDP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili flaş gelişme! Böyle açıkladılar

 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 7 Ocak’ta HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan HDP milletvekili Tayip Temel, “İsim ne zaman kesinleşir” sorusuna “10 gün içinde bir adayla çıkarız” yanıtını verdi.

Alçı’ya konuşan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise aynı soruyu “Birkaç hafta içinde adayı kararlaştırıp açıklarız” diye cevapladı.

 

 

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