HDP’liye var, şehit gazi yakınına yok!

Mehmet Aslan Yeni Akit

Güneydoğu’da HDP-DBP’nin güçlü olduğu bazı ilçelerde kimi kamu kurumlarının, bunlara yakın isimlere pozitif ayrımcılık yaptıkları yönünde yakınmalar dillendiriliyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yerine kayyım atanarak tutuklanan DBP’li eski Belediye Eşbaşkanı Seyran Argan’ın 2 yıllık yüksekokul mezunu yakın akrabası E.A.’nın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce sözleşmeli öğretmen atanması tepkilere neden oldu. Tepkiler, şehit ve gazi yakını 4 yıllık eğitim fakültesi mezunu birçok ismin atamasının yapılmaması ile daha da arttı. Akit’in ilçeden edindiği bilgilere göre; Gazi Ahmet Bahadır’ın kızı Neslihan Bahadır, Gazi Ömer Timur’un oğlu İbrahim Timur ve geçtiğimiz günlerde şehit düşen korucu Resul Bahadır’ın kardeşi Mizgin Bahadır, 4 yıllık eğitim fakültesi mezunu olmalarına rağmen sözleşmeli görevlendirmeleri yapılmadı. Buna mukabil HDP’ye yakın ve yeterlilikleri olmayan isimlerin görevlendirilmeleri vatandaşları rahatsız etti.