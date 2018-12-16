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HDP’liye var, şehit gazi yakınına yok!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yerine kayyım atanarak tutuklanan DBP’li eski Belediye Eşbaşkanı Seyran Argan’ın 2 yıllık yüksekokul mezunu yakın akrabası E.A.’nın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce sözleşmeli öğretmen atanması tepkilere neden oldu.

16 Aralık 2018 Pazar 12:59
HDP’liye var, şehit gazi yakınına yok!

Mehmet Aslan  Yeni Akit

Güneydoğu’da HDP-DBP’nin güçlü olduğu bazı ilçelerde kimi kamu kurumlarının, bunlara yakın isimlere pozitif ayrımcılık yaptıkları yönünde yakınmalar dillendiriliyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yerine kayyım atanarak tutuklanan DBP’li eski Belediye Eşbaşkanı Seyran Argan’ın 2 yıllık yüksekokul mezunu yakın akrabası E.A.’nın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce sözleşmeli öğretmen atanması tepkilere neden oldu. Tepkiler, şehit ve gazi yakını 4 yıllık eğitim fakültesi mezunu birçok ismin atamasının yapılmaması ile daha da arttı. Akit’in ilçeden edindiği bilgilere göre; Gazi Ahmet Bahadır’ın kızı Neslihan Bahadır, Gazi Ömer Timur’un oğlu İbrahim Timur ve geçtiğimiz günlerde şehit düşen korucu Resul Bahadır’ın kardeşi Mizgin Bahadır, 4 yıllık eğitim fakültesi mezunu olmalarına rağmen sözleşmeli görevlendirmeleri yapılmadı. Buna mukabil HDP’ye yakın ve yeterlilikleri olmayan isimlerin görevlendirilmeleri vatandaşları rahatsız etti.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:59
  1. Şırnak
  2. HDP-DBP
  3. Beytüşşebap
  4. DBP’li eski Belediye Eşbaşkanı Seyran Argan
  5. Milli Eğitim Müdürlüğü
  6. Akit
  7. Gazi Ahmet Bahadır
  8. Neslihan Bahadır
  9. Gazi Ömer Timur
  10. Mizgin Bahadır
  11. HDP

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