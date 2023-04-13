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Siyaset HDP'linin rezil olduğu an: Aday olduğu şehri bilmiyor!
Siyaset

HDP'linin rezil olduğu an: Aday olduğu şehri bilmiyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 12:25:00 -
HDP'linin rezil olduğu an: Aday olduğu şehri bilmiyor!

HDP'de siyaset yapan ve yeni dönem için Yeşil Sol Parti'den aday olan Meral Danış Beştaş'ın aday olduğu şehri bilmediği ortaya çıktı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ve Erzurumlular, Yakutiye ilçesinde açılışı gerçekleştirilen seçim irtibat bürosunu ‘Palandöken’ olarak yazan Beştaş’a tepki gösterdi.

Başkan Küçükoğlu, sosyal medya paylaşımında, şu tepkiyi gösterdi: “Bu aziz şehrimi tanımayana Kıymetli Hemşehrilerim, 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecektir… Şaka gibi Yakutiye ilçemizde seçim ofisi açıp buranın Palandöken ilçesi olduğunu söylemesi…

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan paylaşımda Erzurumlular, “Orası Yakutiye ilçesi hanımefendi bu kadar yabancısın bu şehre ve kalkmış vekil olmaya gelmişsin hadi oradan…” diyerek kızgınlıklarını dile getirdi.

Yeşil Sol Parti’nin Erzurum Adayı olan Beştaş’ın şehri tanımadığını ifade eden Erzurumlular, “Her fırsatta terör örgütünü savunan bu kişiyi Erzurum’da istemiyoruz. Erzurum’un ilçe sınırlarını bilmeyen ve mahallelerin dahi adını ifade edemeyen bir kişi bu şehri asla Gazi Meclis’te temsil edemez. İlçelerimizin adını bilmeyen terör sevici Meral Danış Beştaş’ı istemiyoruz” diye konuştu.
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