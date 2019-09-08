0553 313 94 23

HDP'lilerden eylem yapan aileye silahlı tehdit!

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Biçer ailesi, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi 3 kişinin uzun namlulu silahla kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

08 Eylül 2019 Pazar 13:42
HDP'lilerden eylem yapan aileye silahlı tehdit!

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Baba Mustafa Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece yayınına katıldıkları bir televizyon programının ardından dönüşte, evlerinin önünde HDP Bağlar İlçe Gençlik Kollarından olduklarını ileri süren 3 kişinin kafalarına uzun namlulu silah dayadığını belirterek, "HDP İl binası önündeki oturma eylemini sonlandırmamız için tehdit ettiler. Bize 'HDP binasına giderseniz önce evladınızı sonra da sizi öldüreceğiz. Oraya gitmeyeceksiniz, katılmayacaksınız.' dediler. Ayrıca 'Orada evladınız mücadele ediyor. Görüntüleri görse kendi kafasına sıkar.' dediler" diye konuştu. 

"Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum" Biçer, çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önündeki eylemi sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın bize verilmesini istiyoruz. Benim zoruma giden, bizim, evlatlarımız tarafından öldürülmemizdir. Yüce Rabbimiz bize belli bir ömür vermiş. Kendi evlatlarımızı bize karşı kullanıyorlar. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Kopan ciğerimi yerine koymalarını, bir tek evladımı istiyorum."

"Gençler uyanın artık"

Kendilerini tehdit eden HDP Gençlik Kolları üyelerinin de kandırıldığını dile getiren Biçer, şunları kaydetti:

"O gençlik kollarındaki de benim evladımdır. Gençler uyanın artık. O öldürdüğünüz, tehdit ettiğiniz kişi ananız ve babanızdır. Biz sizler için buradayız. Annenizin ciğeri yanmasın diye buradayız. Biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Yüce Rabbim vermiş bu canı, sen alamazsın. Senden gelen kurşunu yüce Rabbim başka yere yönlendirir. Bu tehditler, HDP'lilerin emriyle yapılıyor. Kendi evlatlarımızı bize karşı kullanıyorlar."

Biçer, olayın ardından durumu güvenlik güçlerine ilettiklerini belirterek, gelen ekiplerin şahısları yakalamak için çalışma başlattığını sözlerine ekledi.

Ailelere hakaret eden kişi gözaltına alındı

Öte yandan, parti binası önünden geçen, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, oturma eylemi yapan ailelere hakaret içeren söz sarf etmesi üzerine gerginlik yaşandı. Zamanında olaya müdahale eden polis ekibi, ailelere hakaret eden kişiyi gözaltına aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:42
  1. Diyarbakır
  2. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu’na Kuşadası’nda yumurta atanın ismi ne?
    1. Kılıçdaroğlu’na Kuşadası’nda yumurta..
    2. Bilecik’te tehlike saçan okul duvarı..
    3. Orta Asya çadır geleneğinin örneği:..
    4. Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik
    5. Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan..
    6. Bakan Varank, TEKNOFEST roket..
    7. Fas’ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
    8. Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan..
    9. Okay Yokuşlu milli takım aday..
    10. En ’havalı’ satış
    11. A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı..
    12. Doç. Dr. Kınık herkese açık 'Wifi'..
    13. Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Sünnet çocukları belediye başkanı ve..
    16. Sokak köpekleri vatandaşların korkulu..
    17. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu
    18. Tatil planı yapanlar dikkat! Uzmanlar..
    19. ERGİM 3. Olağan Kongresini..
    20. Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
    21. Dünya Motokros Şampiyonası’nda..
    22. MHP il başkanı Güngöralp’tan yeni..
    23. Diyarbakır’da hibe, proje ve eğitim..
    24. İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor
    25. İlk ortak kara devriyesi tamamlandı
    26. Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son..
    27. Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı
    28. Sefer halindeki halk otobüsü yandı
    29. Hasta kızı için güreşti, yenilince..
    30. Çorum’da 90 bin 890 öğrenci ders başı..
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'