HDP’liler hiç değişmedi

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

CHP’nin oylarıyla Meclis’e taşıdığı HDP Milletvekillerinden bir skandal daha. HDP Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları, Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden, kırmızı bültenle aranırken çıkan çatışmada öldürülen PKK’nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır’ın cenazesine katıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP’li Tosun ve Farisoğulları hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili gazetemiz Akit’e konuşan Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Bir Milletvekilinin teröristin cenazesine katılması kabul edilebilir bir şey değil. Vatan hainleriyle birlikte hareket eden, onlara yataklık eden ve Mehmetçiğimizin cenazesine katılmayan milletvekillerini ben milletvekili olarak kabul etmiyorum. Milletvekilliği çatısı altında onlarla siyaset yapıyoruz ama bu memleket kanıyla, canıyla bu memleketin vermiş olduğu mücadelelerle bu günlere kadar geldi. Şühedayla bu günlere geldi. Dolayısıyla bunların terörist cenazesine katılmaları bizi incitiyor. Eskiden beri yaptıkları şeyler. Soruşturma açılması isabet olmuş” ifadelerini kullandı.

“HDP’Yİ MECLİSE TAŞIYAN CHP’DİR”

Bu olayın CHP Milletvekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eseri olduğunun altını çizen Tamer, “CHP Milletvekillerine ve Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘alın işte eseriniz’ böyle bir cevap vermek istiyorum. CHP’li vekiller öğrensin. Bu memleketi bu hale getiren terörist şebekelerini meclise taşımış oldular. İstedikleri kadar yapmadık ‘etmedik’ desinler örneği burada HDP’yi meclise taşıyan CHP’dir” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA 17 GÖZALTI

Öte yandan; İstanbul’da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına izinsiz toplantı yapacakları öne sürülen ve aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticilerinin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.