0553 313 94 23

HDP’liler hiç değişmedi

CHP’nin oylarıyla Meclis’e taşıdığı HDP milletvekillerinden bir skandal daha. HDP Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları, Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden, kırmızı bültenle aranırken çıkan çatışmada öldürülen PKK’nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır’ın cenazesine katıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:01
HDP’liler hiç değişmedi

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

CHP’nin oylarıyla Meclis’e taşıdığı HDP Milletvekillerinden bir skandal daha. HDP Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları, Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden, kırmızı bültenle aranırken çıkan çatışmada öldürülen PKK’nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır’ın cenazesine katıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP’li Tosun ve Farisoğulları hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili gazetemiz Akit’e konuşan Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Bir Milletvekilinin teröristin cenazesine katılması kabul edilebilir bir şey değil. Vatan hainleriyle birlikte hareket eden, onlara yataklık eden ve Mehmetçiğimizin cenazesine katılmayan milletvekillerini ben milletvekili olarak kabul etmiyorum. Milletvekilliği çatısı altında onlarla siyaset yapıyoruz ama bu memleket kanıyla, canıyla bu memleketin vermiş olduğu mücadelelerle bu günlere kadar geldi. Şühedayla bu günlere geldi. Dolayısıyla bunların terörist cenazesine katılmaları bizi incitiyor. Eskiden beri yaptıkları şeyler. Soruşturma açılması isabet olmuş” ifadelerini kullandı.

“HDP’Yİ MECLİSE TAŞIYAN CHP’DİR”

Bu olayın CHP Milletvekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eseri olduğunun altını çizen Tamer, “CHP Milletvekillerine ve Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘alın işte eseriniz’ böyle bir cevap vermek istiyorum. CHP’li vekiller öğrensin. Bu memleketi bu hale getiren terörist şebekelerini meclise taşımış oldular. İstedikleri kadar yapmadık ‘etmedik’ desinler örneği burada HDP’yi meclise taşıyan CHP’dir” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA 17 GÖZALTI

Öte yandan; İstanbul’da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına izinsiz toplantı yapacakları öne sürülen ve aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticilerinin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:01
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. hdp pkk cenazesi
  5. Şehit Eren Bülbül

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adil Öksüz'ün yengesi için istenen ceza belli oldu
    1. Adil Öksüz'ün yengesi için istenen..
    2. Yunan bizden rahatsızsa doğru yoldayız..
    3. Karadeniz'de nefesleri kesiliyor! An..
    4. Bedelli meclis’te
    5. Bunun adı vahşet! Annelerinin..
    6. Yalçın Topçu: Küresel bir oyun kurucu..
    7. Darbe sanığı subay halka açtığı..
    8. ‘Eğitimliler’ sağa ‘diplomalı..
    9. Putin'den sunucuya şok hareket: Onu..
    10. Klopp destek çıktı: Bu çocukların..
    11. Şoke eden PKK açıklaması! 'Halkın..
    12. İşte köhne BM’nin acziyeti!
    13. Nicolas Maduro'dan çok konuşulacak..
    14. Avcı: Mültecilerin radikalleşme riski..
    15. Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi..
    16. Fenerbahçe acı gerçeği duyurdu! FIFA...
    17. Avrupa Birliği'nden karşı hamle! Yarın..
    18. Barzani yönetiminden kritik Türkiye ve..
    19. Darbeci hain o görüntüleri inkar etti!
    20. HDP’liler hiç değişmedi
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!