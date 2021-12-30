HDP’li vekillerle araçları teröristlerin emrinde!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Birçok HDP’li isim terör örgütünün emrinde çalışmalarına devam ederken HDP’nin Batman Milletvekili Feleknas Uca da Kandil’in talimatlarını eksiksiz yerine getirenlerden. HDP’nin kapatma davasının iddianamesinde de adı sıklıkla geçen Feleknas Uca’nın sık sık Sincar Bare’de terörist gruplarla görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, Uca’nın örgüt adına yaptığı eylemler arasında örgüt propagandası yapmak, terörist cenazelerine katılmak da yer alıyor. Yakalanan teröristlerin itiraflarında ve gizli tanık Ulaş’ın ifadelerinde “Çatışma bölgelerinde yaralı teröristlerin tedavi için alınması ve bölgeye yeni örgüt mensuplarının aktarımı için HDP milletvekillerinin araçları ve TBMM araç kartları kullanılıyordu. Bu aktarımları HDP milletvekili Feleknas Uca organize ediyordu” bilgileri yer alıyor. Örgüt kamplarına rahat rahat gidemeyen Uca, MİT ve SİHA’lar hakkında da Meclis’e soru önergesi vermişti.