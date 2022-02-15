HDP'li vekilden provokasyon! Çözüm için İmralı'yı işaret etti

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümünde karışıklık çıkarmaya çalışan PKK sempatizanları polis tarafından engellenirken; HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bu ülkede Kürt sorununun çözümü isteniyorsa tek adres İmralı’dır." sözleriyle skandala imza attı.

Emniyet güçleri provokasyona izin vermedi

Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümünde yine ülkenin dört bir yanında huzuru bozmak isteyen provokatifler harekete geçti. İzmir'de bir araya gelen DBP, HDP, HDK, TUHAY-DER ve TJA üyeleri, PKK lehine eylem yapmak istedi. DBP İl Binası'nın önünü kesen emniyet güçleri ise provokasyona geçit vermedi.

HDP'li vekil İmralı'yı işaret etti

Polise direnen kalabalık grup içindeki HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, skandal söylemlerde bulundu. Teröristbaşı için yapmak istedikleri eylemi engelleyen polisin hukuku ayaklar altına aldığını öne süren Koçyiğit, HDP'nin PKKK terör örgütüne sevdasını şu ifadelerle gözler önüne serdi:

Siz suçu kendinize göre tanımlıyorsunuz. Bu ülkede Kürt sorununun çözümü isteniyorsa tek adres İmralı’dır.