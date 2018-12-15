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HDP'li vekilden küstah tehdit! 'Yeni Gezi yolda hazır olun'

Fransa'da başlayan sarı yelekliler olaylarını örnek gösteren HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, küstah bir tehditte bulunarak yeni Gezi olaylarına hazır olunması gerektiğini söyledi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:54
HDP'li vekilden küstah tehdit! 'Yeni Gezi yolda hazır olun'

Türkiye bir yandan ekonomik saldırılara karşı mücadele verirken bir yandan da Avrupa destekli terör örgütlerine karşı operasyonlara hazırlanıyor.

Tüm bu tehditlerin yaşandığı dönemde bir de HDP'nin küstah tehditleri ortaya çıktı. 

"Yeni geziler yolda''

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olayları işaret ederek yeni Gezi olaylarının çıkabileceğini söyledi.

HDP'li vekil, "Fransa’daki sarı yeleklilerin eylemine bakıp, Gezi’yi hatırlayıp gezicilere saldırmanız tam olarak bundandır. Evet, Gezi isyanı sizin bu politikalarınıza karşı çıkmıştı ve yeni Geziler yoldadır, korkmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 09:54
  1. İzmir
  2. murat çepni
  3. fransa
  4. terör örgütü
  5. ekonomi
  6. paris

YORUM YAZ

  • mahmutmahmut25 dk önce
    siz yatarken biz 15 temmuzda hazırlık yaptık. antremanlıyız bekliyoruz.
  • NureddinNureddin27 dk önce
    Bu sefer biz evde beklemeyiz yalnız, 15 Temmuzda nasıl indiysek meydana aynısı olur. İşte meydan buyur bakalım.
  • Yunus16Yunus1627 dk önce
    AMERİKANIN DOĞURDUKLARI, ÖNCE KENDİ EŞİNİZİ ÇOCUKLARINIZI SOKAĞA GÖNDERİN. MİLLETİ KIŞKIRTMAYIN.
  • h.mehmeth.mehmet45 dk önce
    bu ..ler mecliste hem bizim paramızı yıyiyor.hem yediği çanağa pisliyor.pkk itleride o çanaktan yiyor..bu sefer bizde hazırız..öööle sokağa inip size müdahale değil.sizi her buldugumuz yerde infaz için..yoksa siz evde oturup sahtekar kılıçtaroğlun evden 15 temmuzu izlediği gibi sokağı izleyip kadeh kaldımanıza izin vermeyeceğiz..kardeşi kardeşe vurduramayaksınız..
  • HaticeHatice48 dk önce
    Asil siz korkuyorsunuz cikacaksinizda hukumetten devletten degil halktan korkuyorsunuz 15 temmuzda bu inancli bu vatanini seven halkin neler yaptigini gordunuz korku daglari asmis zaten fiyatlarin yukselmesinin sebebide sizsiniz evet bu pahaliliga bizde kiziyoruz ama hukumete degil bu iste kimin parmagi olduguna bakiyoruz mesela tusiata bagli is adamlari chp li kripto fto culer hdp li uyusturu saticilari butun bunlarin parmaginin oldugunu halk biliyor ayrica sinir otesi mudahele var ama allahin izniyle bunlarda bitecek insallah
  • harunharun48 dk önce
    işte besmelesiz bir pislik daha,EY BUNLARA/HAİNLERE DOKUNMAYAN savcı -hakimler AHİRETTE ellerimiz yakanızda olacak,görevlerinizi yapmıyorsunuz ama bir MÜSLÜMAN olsaydı hemen görevden alır içeri atardınız,elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz zaten AMA BÜYÜK OLAN ALLAHTIR CC
  • AbdoAbdo51 dk önce
    Ne yapsın. burası onun vatanı değilki ;düşünsün.Olan millete olmuş hiç önemli değil.dahada sıkıştımı yallah atalarının diyarına kaçarlar.
  • Mustafa Sezgin Mustafa Sezgin 1 sa önce
    (Editörden: Düzeltme yapılmıştır. Bilgilerinize...)
  • ÖMER ÇOBANÖMER ÇOBAN1 sa önce
    SENİN O KÜRSÜDE AĞZINI BURNUNU KIRACAKLAR Kİ GÖRECEKSİN GEZİYİ DE SARI YELEĞİ DE
  • ZekeriyaZekeriya1 sa önce
    Hı hı
  • ................1 sa önce
    Farketmez geleceği varsa göreceğide var vekilim...
  • yücelyücel1 sa önce
    Ülkeye kaos ve hainlik yapmaktan başka işiniz yok hainler.
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