HDP'li vekilden küstah tehdit! 'Yeni Gezi yolda hazır olun'

Türkiye bir yandan ekonomik saldırılara karşı mücadele verirken bir yandan da Avrupa destekli terör örgütlerine karşı operasyonlara hazırlanıyor.

Tüm bu tehditlerin yaşandığı dönemde bir de HDP'nin küstah tehditleri ortaya çıktı.

"Yeni geziler yolda''

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olayları işaret ederek yeni Gezi olaylarının çıkabileceğini söyledi.

HDP'li vekil, "Fransa’daki sarı yeleklilerin eylemine bakıp, Gezi’yi hatırlayıp gezicilere saldırmanız tam olarak bundandır. Evet, Gezi isyanı sizin bu politikalarınıza karşı çıkmıştı ve yeni Geziler yoldadır, korkmaya devam edin." ifadelerini kullandı.