HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadınla Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı

D.K. isimli kadına tecavüz ettiği öne sürülen HDP’li Tuma Çelik hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadede suçlamalara yanıt verdi.

Çelik, "Bir gece. Evde o geceden sonra hiçbir şekilde yalnız görüşmedim ben o kadınla. Bu kadının evime geldiğini hiçbir şekilde, hiçbir aşamada, hiçbir zaman inkar etmedim" dedi.

Dokulnulmazlığının kaldırılması gündemde olan Tuma Çelik ile tecavüz mağduru D.K.'nın yaptığı WhatsApp konuşmaları da ortaya çıktı. HDP’li Çelik'in, D.K.'yı sürekli aradığı da tespit edildi.

İşte o Whatsapp yazışmaları;

28 Mart 2019 Saat: 10.04: D.K: Umrumda değil yaşayıp yaşamamam ama sana inat iyi olacağım ve dimdik ayakta kalacağım. Hesabını soracağım sana.

28 Mart 2019 Saat: 17.22: D.K: Bir nevi çocuklarımla tehdit ediyorsun.

2 Nisan 2019 Saat:11.09: D.K: Sana niye acıyayım?

2 Nisan 2019 Saat:11.49: D.K: Sen bana acıdın mı, ben sana acıyayım.

2 Nisan 2019 Saat:12.29 D.K.: Bana yaptıklarını yanına bırakmayacağım.

22 Nisan 2019 Saat: 11.49 D.K.: Hayatımı aldığın yerdeyim.

22 Nisan 2019 Saat: 11.49 D.K.: Hayatımı aldığın yerdeyim.

22 Nisan 2019 Saat: 13.46 D.K.: Beni yollara düşürdün.

22 Nisan 2019 Saat: 14.07 Tuma Çelik.: Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün.

1 Ağustos 2019: D.K: Telefonumda kayıtlı tek yazıya da dokunmamışım. Aramalar dahil. Hayatımla oynamanın hesabını soracağım.

1 Ağustos 2019 Saat: 10.20: Tuma Çelik: O zaman yazmaktan vazgeç. Hemen şimdi.

5 Ağustos 2019 Saat:09.31: D.K: Sakın arama.

5 Ağustos 2019 Saat:09.32: Tuma Çelik: Yazma yoksa rahat bırakmam.