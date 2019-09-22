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HDP'li Toğrul'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah hakaret: Terörist görmek istiyorsan...

HDP Gaziantep MilletvekiliMahmut Toğrul, sokakları karıştırmaya çalışan provokatörlere destek verdiği eylemde skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti: "Bunlar ‘terörist Meclis’e kadar sızmışlar’ diyor.Biz de buradan ona diyoruz ki sen terörist görmek istiyorsan dön aynaya bak."

22 Eylül 2019 Pazar 22:11
HDP'li Toğrul'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah hakaret: Terörist görmek istiyorsan...

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasının üzerinden 36 gün geçmesine rağmen provokatörler meydanlarda halkı kışkırtma çabalarına devam ediyor. 

'Demirtaş'ı uyduruk bahanelerle tutuklayan yargının hali ortada'

Van'da HDP İpekyolu İlçe Binası önünde eylem yapan grubun arasında HDP milletvekilleri Kemal Bülbül ve Muazzez Orhan da vardı. 'Kayyım idaresi değil halk iradesi' yazılı pankart açılan eylemde konuşan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 'Buna alışsanız iyi olur. Daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz.' gibi terör destekçisi ifadeleri ve Kobani olaylarında halkı sokağa çıkartması nedeni ile cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. HDP'li vekil, "Sayın Demirtaş ve Yüksekdağ uyduruk gerekçelerle tutuklu. Yargının bağımsızlığından kimse söz edemez." ifadelerini kullandı.

HDP'li Toğrul'dan ağır hakaret

Diyarbakır'daki provokatörlere destek veren HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise skandal ifadeler kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle hakaret etti:

“Bunlar ‘terörist Meclis’e kadar sızmışlar’ diyor.  Biz de buradan ona diyoruz ki sen terörist görmek istiyorsan dön aynaya bak."

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 22:11
  1. Van
  2. Mardin
  3. Gaziantep
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Mahmut Toğrul
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. İçişleri Bakanlığı
  10. HDP

YORUM YAZ

  • Ömer Ömer 11 dk önce
    Bunlar mecliste olursa olacağı budur kendini tarif etmiş utanmadan c başkanına hakaret ediyor neden m vekillikleri düşürülmüyor hatta hdp nin bile zaman geçmeden kapatılması lazım
  • KlmKlm16 dk önce
    1-Köpekler serbest, taşlar (hukuk) bağlı.2-Hukuk alanında reform lazım.3-Savcılar ve hakimler ya uyuyor, ya da ihanet içindeler.
  • KocasolakKocasolak17 dk önce
    Pkk ya övgü İDAMLIK suç olmalı.
  • ahmetahmet19 dk önce
    fanatik bir yunan yazarin kitabinda Istanbulun fethini anlatirken Fatih Sultan Mehmet ve Islam ordusundan"kafirler" diye bahsediyordu... batil ve teroristlerin "kendilerinin varligini tehdit eden" Islami ve baris mucahitlerini boyle nitelemesi sereftir:)
  • Eren Eren 20 dk önce
    Bu kuduz köpeğin aşı zamanı geldi de geçiyor bile.
  • kazım çobanderelikazım çobandereli21 dk önce
    buhakareti batılı ülkeler veya amerikadademiş olsaonu mahvederler.
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ23 dk önce
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN BAŞINA HAKARET VAR. ALDIĞINIZ MAAŞLAR HARAM ZIKKIM OLSUN, AĞZINIZDAN BURNUNUZDAN ÇIKSIN. SAVCILAR GÖREVE
  • NurNur26 dk önce
    ağzını topla ş.....siz cümle alem biliyor sizin pkknın partisi olduğunuzu 
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 27 dk önce
    Ben senin gibi millet vekilinin.........
  • aliali28 dk önce
    seni koonusturan sisteme tukuryim

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