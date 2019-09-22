HDP'li Toğrul'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah hakaret: Terörist görmek istiyorsan...

Taha Emre Özdemir Ankara

İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasının üzerinden 36 gün geçmesine rağmen provokatörler meydanlarda halkı kışkırtma çabalarına devam ediyor.

'Demirtaş'ı uyduruk bahanelerle tutuklayan yargının hali ortada'

Van'da HDP İpekyolu İlçe Binası önünde eylem yapan grubun arasında HDP milletvekilleri Kemal Bülbül ve Muazzez Orhan da vardı. 'Kayyım idaresi değil halk iradesi' yazılı pankart açılan eylemde konuşan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 'Buna alışsanız iyi olur. Daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz.' gibi terör destekçisi ifadeleri ve Kobani olaylarında halkı sokağa çıkartması nedeni ile cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. HDP'li vekil, "Sayın Demirtaş ve Yüksekdağ uyduruk gerekçelerle tutuklu. Yargının bağımsızlığından kimse söz edemez." ifadelerini kullandı.

HDP'li Toğrul'dan ağır hakaret

Diyarbakır'daki provokatörlere destek veren HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise skandal ifadeler kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle hakaret etti:

“Bunlar ‘terörist Meclis’e kadar sızmışlar’ diyor. Biz de buradan ona diyoruz ki sen terörist görmek istiyorsan dön aynaya bak."