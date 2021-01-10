HDP'li Sancar'dan haddi aşan tehdit: 25 Nisan'da Erdoğan'ı yargılayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim Kobani olaylarında yaptığı sokağa çıkma çağrısı ile onlarca insanın ölümüne yol açmasına ilişkin davayı değerlendirdi. Haddi aşan ifadelerle AK Parti iktidarını tehdit eden HDP'li Sancar, Demirtaş'ın yargılanacağı dava için, "Hitler’in diktatörlük yolunda kullandığını söylediği Leipzig davasına benziyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dikatatörlükle itham eden Sancar, "25 Nisan’daki davada arkadaşlarımız Dimitrov gibi AKP’yi yargılayacak. 6-8 Ekim yargılamaları çökecek, iktidar dahil bu girişimin içinde bulunanlar sanık olacak, yargılanacak." diye konuştu.

Parti Meclisi toplantısında konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar online olarak düzenledikleri Parti Meclisi toplantısında konuştu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatör olmakla itham ederken haddi aşan ifadelerle tehditler savurdu.

İktidar toplumu 'faşizme' götürüyor iftirası!

Sancar şunları söyledi:

"HDP’ye yönelik saldırılar sadece HDP’yi hedef almıyor. Tam tersine bütün Türkiye toplumunun, bütün Türkiye halklarının meselesidir. Sadece Türkiye haklarını da ilgilendirmiyor, bölgeyi de derinden etkiliyor. İktidar bu ülkeyi adım adım faşizme götürüyor, faşizmi kurumsallaştırmak için her yolu deniyor ama karşısında bir direnç olduğunu biliyor ve bu direncin kaynağının yine HDP olduğunun farkında. O nedenle HDP’yi devre dışı bırakmak için her yolu deniyor ama başaramıyor. Başaramayacak da."

6-8 Ekim davasını Hitler'in Leipzig davasına benzetmiş!

"Tarihi bir davadır, dünya kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim üzerinden yürütüldü bu dava; Dimitrov. Fakat yargılanan Dimitrov olmadı. Tam tersi oldu. Dimitrov, tarihe parlak Leipzig Savunması olarak geçen bir savunma yaptı ve Nazi rejimini yargıladı. Evet yargı kendilerinin elindeydi. Belki devlet aygıtı kontrol ediliyordu, belki kamuoyu kontrolü tam olarak sağlanmıştı ama direniş de vardı. İşte bu iddianamesi kabul edilen 6-8 Ekim protestoları yargılamalarını abartısız Leipzig Davası’na benzetebiliriz. Leipzig Davası, Hitler’in diktatörlüğe giderken kullandığı en önemli araçtı, en önemli bahaneydi. Daha sonra bu yangını Nazilerin çıkardığı anlaşıldı, asıl kendileri bir komplo ile parlamento binasını yakmışlardı ve daha sonra da muhalefeti, devrimci güçleri tasfiye etmek için bu yangını bahane olarak kullandılar."

25 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılayacaklarmış!

"Yargılanacak arkadaşlarımız, AKP’yi yargılayacak. Sanırım ilk duruşma 25 Nisan’da görülecek. Burada yargılanacak arkadaşlarımız AKP’yi yargılayacaklarından hiç şüphemiz yok. Birer Dimitrov gibi AKP’yi yargılayacaklar. 6-8 Ekim olaylarının hesabı mutlaka sorulacaktır. Bu yargılama, bunun için güçlü bir platform olacaktır. Bizlere düşen bu sürece tam olarak hazırlanmak, her aşamasını titizlikle takip etmek her adımımızı aynı özenle oluşturmaktır. Buradan kazanarak çıkacağız. Türkiye halkları kazanarak çıkacaktır. Faşizme giden yolda bu davayı boşa çıkaracağız."