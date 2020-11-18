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Aktüel HDP'li Paylan: "Ülkemiz enflasyon, faiz, döviz kuru sarmalına girdi"
Aktüel

HDP'li Paylan: "Ülkemiz enflasyon, faiz, döviz kuru sarmalına girdi"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:58:23 -
HDP'li Paylan: "Ülkemiz enflasyon, faiz, döviz kuru sarmalına girdi"

TBMM (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Ülkemiz enflasyon, faiz, döviz kuru sarmalına girdi." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası'nın yarın faiz kararını açıklayacağını belirterek, neredeyse herkesin bunu konuştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandır "Faiz neden, enflasyon sonuçtur" dediğini anımsatan Paylan, "Faizleri düşürerek enflasyonu düşüreceğini iddia ediyordu. Faizleri suni şekilde bastırtarak maalesef ne enflasyonu ne de döviz kurlarını düşürebildi. Ülkemiz enflasyon, faiz, döviz kuru sarmalına girdi. Şimdi yarın herkes Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 15'e çıkarmasını bekliyor." diye konuştu.

Dövizin her yükselişinde "Londra'dan bize operasyon çekiliyor." şeklinde açıklamalar yapıldığını ifade eden Paylan, "Sayın Erdoğan, yıllardır 'Londra'dan bize operasyon çekiliyor', 'yurt dışından bize döviz saldırıları var' dediniz. Şimdi acaba bunlardan vaz mı geçtiniz? Faizleri, beş puan yükselterek Londra'daki o faiz baronlarının önünde diz mi çöktünüz?" sorularını yöneltti.

- "Acı reçete faizlerin yükseltilmesidir"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2021 yılının bütçesini görüştüklerini belirten Paylan, şu değerlendirmede bulundu:

"2021 yılı bütçesinin en büyük bakanlığı faiz bakanlığı. Gelecek yıl bütçeden en büyük pay eğitim, sağlık, yollara değil faize ayrılıyor. Gelecek yıl bütçeden 200 milyar TL faiz ödenecek. Ben bunun 250 milyar TL'ye yükselmesini bekliyorum. Bir kez daha AKP iktidarı, faiz lobisinin önünde diz çökmüştür. Yarattığınız güvensizlik nedendir, faiz de bir sonuçtur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "acı reçeteden" bahsettiğini ifade eden Paylan, "Acı reçete yazıldı. Acı reçete faizlerin yükseltilmesidir." dedi.




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