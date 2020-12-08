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Aktüel HDP'li Özgüneş, Şırnak'ta bölge hastanesinin bir an önce yapılmasını istedi
Aktüel

HDP'li Özgüneş, Şırnak'ta bölge hastanesinin bir an önce yapılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:12:40 -
HDP'li Özgüneş, Şırnak'ta bölge hastanesinin bir an önce yapılmasını istedi

TBMM (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Şırnak'ta planlanan bölge hastanesinin bir an önce yapılmasını istedi.

Özgüneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta yoğun bakım servislerinin dolduğunu, sağlık birimlerinin hiçbirinde yeterli donanım ve personel bulunmadığını, az sayıdaki personelin fedakarca mücadele içinde olduğunu söyledi.

Planlanan bölge hastanesi için ihale aşamasına gelindiğini ancak bunun gerçekleşmediğini iddia eden Özgüneş, "Bizim çağrımız, bir an önce bölge hastanesinin Şırnak'ın güneyine hızla kurulması ve bunun için ihalenin yapılmasıdır." dedi.

Özgüneş ayrıca, belediyelere kayyum atanmasını ve il encümen üyelerinin görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi.

Şırnak'ta rant sağlanmak istendiğini ileri süren Özgüneş, demokratik siyasetin önünün tıkanmaya çalışıldığını iddia etti.

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