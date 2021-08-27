HDP'li Ömer Faruk Gergelioğlu'nun hesabı hack'lendi!
FETÖ ve PKK sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Facebook hesabı hack'lendi.
yeniakit.com.tr
FETÖ ve PKK sevici HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabının hack'lendiğini duyurdu.
Twitter'dan duyuruda bulunan HDP'li Gergerlioğlu, "Facebook hesabım hacklenmiş.Gelen mesajları dikkate almayınız." açıklamasında bulundu.
Gergerlioğlu'nun Facebook hesabının Aslan Neferler Tim tarafından hack'lendiği öğrenilirken profil fotoğrafının da değiştirildiği görüldü.