HDP'li milletvekillerinden skandal! İstiklal Marşı okumadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesinden sonra Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı okundu, HDP'liler ağzını bile oynatmadı.09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e gelerek yemin etti.
PARLAMENTER SİSTEME VEDA
Erdoğan'ın yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ettikten sonra Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı okundu.
HDP SIRALARI SESSİZ
Meclis'te büyük bir gururla İstiklal Marşı okunurken terör örgütüPKK'nın siyasi kanadı HDP sıraları sessizdi.
CHP'den gelen oylarla Meclis'e giren HDP'li milletvekilleri, İstiklal Marşı'nı okumadı.
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