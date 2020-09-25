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Aktüel HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı
Aktüel

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 08:48:04 -
HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

KARS (AA) - HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı.

Gözaltına alınarak zırhlı araca bindirilen Bilgen'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer de duruma tepki gösterdi.

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