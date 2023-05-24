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Gündem HDP'li isim pazarlığı ifşa etti: 'Kılıçdaroğlu af sözü verdi'
Gündem

HDP'li isim pazarlığı ifşa etti: 'Kılıçdaroğlu af sözü verdi'

Yeniakit Publisher
2023-05-24 16:03:00 -
HDP'li isim pazarlığı ifşa etti: 'Kılıçdaroğlu af sözü verdi'

HDP, PKK ve Pensilvanya'nın açık bir şekilde oy çağrısı yaptığı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine verilen destek karşılığında yaptığı pazarlıklar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye verdiği sözleri ise Sırrı Süreyya Önder tarafından ifşa edildi. Önder yaptığı açıklamada "Bize taahhüt ettiği şeyler var. Bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı.

Terörle arasına mesafe koyamayan HDP, Kandil ve Pensilvanya ile yapılan ittifak, CHP ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da, ortağı Akşener'e de kaybettirdi.

Ancak alınan ağır mağlubiyete rağmen HDP/PKK, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini sürdürmekte ısrarlı.

HDP/PKK cenahı bir yandan Kılıçdaroğlu için oy çağrıları yapmayı sürdürürken bir yandan yapılan bazı açıklamalar ise yapılan kirli pazarlıkları deşifre etmeye başladı.

İkinci turda da Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini vurgulayan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, yaptığı açıklamala ile bu kirli pazarlığın bır kısımını itiraf etmiş oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, partisini YouTube kanalında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önder, "Bize taahhüt etti, cezaevinde yatan arkadaşlarımızın boşuna yatıyor oluşunun altınız çizdi. Kılıçdaroğlu'nun bize taahhüt ettiği şeyler var." ifadelerini kullandı.

Önder, şöyle devam etti:

Kendisinin taahhüt ettiği birtakım şeyler var Yani örneğin bağımsız yargı bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklere etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi.

Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda zaten bu ülkede değişim talebi de tam bu noktalarda en başta adalet adaletsizlikten şikayet alanında odaklanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bir hiyerarşik olarak önce şunu yapacağı, sonra bunu yapacağı ya da bunu yapmayacağı gibi bir şey ben öngöremem ama kesinlikle adalet bahsinden başlaması gerektiğini düşünüyorum.

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