  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP’li insan kaçakçısı yakalandı
Gündem

HDP’li insan kaçakçısı yakalandı

Van’da minibüste 2’si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş 72 sığınmacı yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin Özalp Belediyesinin HDP’li Meclis Üyesi H.Ö olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:51:00 - 2020-10-05 10:51:45
HDP’li insan kaçakçısı yakalandı

 Kenan Gül  Van 

Van’da jandarmanın durdurduğu minibüste 2’si havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetmiş 72 sığınmacı yakalandı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi. KOM Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı - Bostaniçi mahalleleri güzergahında S.B. idaresindeki 65 AAS 904 plakalı minibüsü ihbar üzerine durdurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Minibüste 2’si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler Ç.Ö, Ş.H, H.Ö. ile 3 araç daha yakalanmıştır. Konu ile ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanmıştır.” Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatörden birinin Özalp Belediyesinin HDP’li Meclis Üyesi H.Ö olduğu öğrenildi.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat çeken sözler!
Ekonomi

Altın için dikkat çeken sözler!

Özellikle yeni tip koronavirüsle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının, ABD seçimleri yaklaşırken dibe mi vuracağı yoksa yükselişe mi ..
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Türkiye iddiaları sonrası bir açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaları kabul etmediklerini duyurdu...
Emine Erdoğan'dan duygulandıran hareket
Aktüel

Emine Erdoğan'dan duygulandıran hareket

"4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli bir köpeğ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay