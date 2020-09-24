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Siyaset HDP'li Hoşhaber Belediye Başkanı Ahmet Karasu istifa etti
Siyaset

HDP'li Hoşhaber Belediye Başkanı Ahmet Karasu istifa etti

Iğdır'ın HDP'li Hoşhaber Belediye Başkanı Ahmet Karasu, halka hizmetlerinin HDP tarafından engellendiğini gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:14:00 - 2020-09-24 17:25:06
HDP'li Hoşhaber Belediye Başkanı Ahmet Karasu istifa etti

Iğdır'ın HDP'li Hoşhaber Belediye Başkanı Ahmet Karasu, partisinden yapılan engellemeler nedeniyle halka himet etmediği gerekçesiyle HDP'den istifa ettiğini açıkladı.

HDP'li Hoşhaber beldesinin Belediye Başkanı Ahmet Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, kalan görev sürecinde vatandaşlara ayrım yapmadan hizmet edeceğini bildirerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

HDP'den halka hizmete engel

Halka hizmet etmek amacıyla çalıştığını ancak bu çabalarının HDP içerisindeki bazı kişileri rahatsız ettiğini söyleyen Karasu, "Halkımıza seçim döneminde ve sonrasında bütün söylemlerimde tek bir şey söyledim. 'Halkıma hizmet edeceğim' dedim. Bu bağlamda gecemi gündüzüme katarak elimden geldiğince halkımıza ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye çalıştım. Bu çabalarım gerek parti içinde, gerekse kişisel çıkarlarına dokunduğum bazı çevreleri rahatsız etti." dedi.

HDP'li başkandan partisine eleştiri

Eleştirileri, hakaret ve iftiraların hedefinde olduğunu söyleyen Karasu, "Uzun zamandır düşünce olarak ayrılık yaşadığım ve kopan iletişimimiz üzerine artık bu işi fazla uzatmanın bir anlamının kalmadığı kanaatine vardım. Bugünden sonra HDP'den kendi isteğimle istifa ediyorum. Kalan görev süremde bağımsız olarak halkımıza ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğimi halkımıza saygıyla bildiririm." ifadesini kullandı.

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