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HDP’li Hasip Kaplan Ekrem İmamoğlu’nun Barış Pınarı Harekatı paylaşımına tepki gösterdi

Kayyım atamalarında HDP’ye destek veren Ekrem İmamoğlu’nun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımına terör sevici Hasip Kaplan tepki gösterdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:23
HDP’li Hasip Kaplan Ekrem İmamoğlu’nun Barış Pınarı Harekatı paylaşımına tepki gösterdi

TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıya birlikte siyasilerden peşpeşe destek açıklamaları gelmeye başladı.

O isimlerden biri de HDP’ye kayyım atamalarında destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. HDP'li Hasip Kaplan, Ekrem İmamoğlu'nun Mehmetçik'e destek açıklamasına veryansın etti.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ''Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu #BarışPınarıHarekatı sebebiyle aklımız, kalbimiz bölgede. Tek dileğimiz tüm bölgeye barış ve huzurun bir an önce egemen olması. Silahlı Kuvvetlerimizin ve Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız, dualarımız askerlerimiz için'' dedi.

HDP'li çoğu isim ise harekatı bir işgal olarak gördüklerini skandal bir şekilde dile getirerek destek veren herkese tepki gösterdi.

Terör sevici HDP'li Hasip Kaplan'da İBB Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak ''TSK Başlatmadı, Askerimiz Mehmetçik yanınındayız edebiyatını bırakınız, AKP İktidarında Genelkurmay Başkanı dahil Binlercesi hapsedildi, Sesiniz çıkmadı, AKP+MHP İktidarı Kürtlere ve Halklara karşı İŞİD'e Can simidi olmak için Suriye'ye girdi, Şimdi Aynı saftasınız..!'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:23
  1. İstanbul
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. HDP
  4. kayyım
  5. AKP
  6. MHP
  7. Hasip Kaplan
  8. Ekrem İmamoğlu
  9. Suriye hama suriyeli muhalifler
  10. Mehmetçik

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