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Siyaset HDP'li Gergerlioğlu ve CHP'li Tanju Özcan birbirine girdi!
Siyaset

HDP'li Gergerlioğlu ve CHP'li Tanju Özcan birbirine girdi!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını paylaşan temizlik işçisi Mahire Yentür’ün işten çıkarıldığını ileri sürdü. Belediye başkanı Tanju Özcan ise “Daha önce de uyarılmıştı” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 13:40:00 -
HDP'li Gergerlioğlu ve CHP'li Tanju Özcan birbirine girdi!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediyesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını paylaşan temizlik işçisi Mahire Yentür’ün işten çıkarıldığını paylaştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Gergerlioğlu’nun derdi toplumu germek” diyerek işten çıkarmayı doğruladı.

Gergerlioğlu konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mahire Yentür, bir temizlik işçisi. Kürt vatandaş. Bolu Belediyesi’nden çıkarıldı. Suçu mu? Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafını paylaşmak!!! Mahire Yentür’ün mektubu aşağıda. İşten çıkartılmakla kalınmadı, sosyal dışlama da yaşadı! Cevap vermek isteyene kulağımız açıktır” ifadesini kullandı.

‘Uyarmıştık, hiç kimse parti rozetiyle iş yapmayacak‘

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Çalışanlarımızdan siyasi paylaşım yapmamalarını istemiştik. Bu konuda da uyarıda bulunmuştuk. ‘Hiçbir siyasi parti aleyhine veya lehine paylaşım yapmayın’ demiştik. Çünkü biz kamu görevi yürütüyoruz. Tabi bu arkadaşımız kurala uygun davranmadığı için böyle bir işleme başvurulmuş. Personelimiz daha önce de ilgili müdürlükler tarafından da uyarılmıştır. Hatta ben daha önce de şunu da söylemiştim çalışanlarımıza; ‘Doğrudan kamu görevi yürütenler siyasi parti üyeliklerinde de ayrılsın…’ Özellikle belediyenin ana birimlerinde çalışanlar… Bu doğrultuda da arkadaşlarımız siyasi parti üyeliklerinden de istifa etmişlerdir. Hiç kimse bir parti rozetiyle iş yapmayacak. Ben kendim parti rozeti takmıyorum ki… Konu HDP değil başka partide olsa aynı uygulamaya başvurulacaktı” ifadelerini kullandı.

‘Karar oybirliğiyle alındı ve geri dönülemez’

İşten çıkarmanın Disiplin Kurulu tarafından oybirliğiyle alındığını belirten Özcan, “Kararımız kesin ve geri dönülemez”  dedi. Gergerlioğlu’na da yüklenen Özcan, “Onun derdi ortamı germek zaten… Oturduğu yerden Bolu’yla ilgili konuları bilip bilmeden sorumsuzca paylaşması zaten ona yakışan bir hareket. Bölücü, alt kimlik milliyetçisi adam, tam da ondan beklerdim” diye konuştu.

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Yorumlar

dikkatli bakmak

öyle bir prosödür varsa uymak lazım sonucta belediye herkese anlatıldığı şekilde yasaksa normal cıkarılması
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Murat ben

Adamsın başkanım
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