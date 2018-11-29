HDP'li eski il başkanı tutuklandı!

İzmir'in Menemen ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden, aralarında eski HDP İl Başkanı Mahfuz G'nin de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir ve Menemen cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde yapılan HDP'nin Menemen ilçe kongresinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığının tespiti üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla Menemen Adliyesi'ne sevk edilen 12 şüpheliden, aralarında eski HDP İl Başkanı Mahfuz G'nin de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya aracılığıyla "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla İzmir Adliyesi'ne sevk edilen diğer 12 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eş zamanlı operasyon yapıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında eski HDP İl Başkanı Mahfuz G. ile eski HDP Menemen İlçe Başkanı M.A'nın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.