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Aktüel

HDP'li Dundar, Mardin ve bazı illerin köylerinde yaşanan elektrik kesintilerinin son bulmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:50:43 -
HDP'li Dundar, Mardin ve bazı illerin köylerinde yaşanan elektrik kesintilerinin son bulmasını istedi

TBMM (AA) - HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisinin sıkıntılara neden olduğunu belirterek bu sorunun çözülmesine yönelik adımlar atılmasını istedi.

Dundar, bazı HDP'li milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçeleri başta olmak üzere Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın bazı köylerinde yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin borçları gerekçe göstererek elektrik kesintisi yaptığını ifade eden Dundar, bu kesintilerin, vatandaşların ve çiftçilerin mağduriyetine neden olduğunu öne sürdü. Bu mağduriyetleri de birçok kez gündeme getirdiklerini belirten Dundar, elektrik kesintisine bağlı olarak su kesintilerinin de olduğunu söyledi. Dundar, borcu olmayanların da aynı mağduriyeti yaşadığını iddia etti.

Tarımsal üretim bölgelerinde çiftçilerin sulama yapamadığı için ilk ürünlerinin hasatlarının yandığını, üretimin durma noktasına geldiğini savunan Dundar, sorunun giderilmesine dönük adımlar atılmasını, elektrik kesintisi uygulamasına son verilmesini istedi.

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