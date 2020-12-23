HDP'li Buldan AİHM'den yüz buldu: Demirtaş'ı karşılamaya hazırlanıyoruz!
HDP'li Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz." diyerek yorumladığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "Demirtaş'ı karşılama hazırlığı yapıyoruz." dedi.
AİHM'in kararı ve yurtdışından yükselen seslerden cesaret bulan HDP'li Pervin Buldan, HDP İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, "Selahattin Demirtaş'ı karşılama hazırlığı yapıyoruz." dedi.
Demirtaş'ın mağdur edildiğini öne sürdü
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Demirtaş’ın avukatları HDP İstanbul İl Örgütü binasında basın açıklaması yaptı. Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, Kobani olaylarında 'Sokağa çıkın' çağrısı ile onlarca insanın ölümüne sebep olan Demirtaş'ın mağdur edildiğini öne sürerek, "AİHM'nin kararı Kürt siyasetçilerin nasıl tutuklanıp mağdur edildiklerinin röntgenidir. Vekillerin Meclis'te söylediklerini dışarıda da tekrar etmelerinden dolayı, sadece Demirtaş'ın değil, milletvekillerinin basın açıklamalarındaki ifadelerinin kendilerine karşı bir silah olarak kullanıldığını gördük. AİHM bunu hiç incelemeden yargılama konusu yapılmasını çok ağır eleştirmiş." ifadelerini kullandı.
HDP'li Buldan: Manevi bir işkence suçu
Basın toplantısında konuşan Buldan ise "Selahattin Demirtaş hala tahliye edilmedi. Bu manevi bir işkence suçudur. Bugün rehine tutulmasının sebebinden tek bir örnek verirsek Selahattin Demirtaş'tan korkuluyor, onun verdiği cesaret ve umuttan korkulduğunu biliyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu karar bizi bağlamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MKYK toplantısında AİHM'in tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili hak ihlali kararına ilişkin, "Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz." demişti.