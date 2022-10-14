HDP'li belediyelerden PKK'ya her ay 600 bin TL!

Kobani olaylarına ilişkin HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da arasında bulunduğu sanıklarla ilgili Ankara merkezli yürütülen Kobani soruşturmasında, gizli tanık ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda PKK'nın finans yapılanması deşifre oldu. Soruşturmada 18'i tutuklu 89 sanık hakkında 895 sayfalık iddianame hazırlandı.

Soruşturmada, PKK'nın HDP'li belediyeler ve milletvekilleriyle kurdukları finans yapılanmasının adeta röntgeni çekildi. MASAK'ın 10 yıllık mali verilerinin incelenmesi sonucu PKK'nın mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen aralarında PKK elebaşı Murat Karayılan ile HDP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İddianamede, aralarında talimat veren PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın ve HDP'li eski belediye başkanları ile milletvekillerinin de olduğu 89 sanık hakkında 27.5 yıla kadar hapis istendi.

Örgütün mali yapılanmasında her türlü kaçakçılık, (uyuşturucu, akaryakıt, sigara, insan, silah) faaliyetiyle uğraştığı, sözde vergilendirme, haraç, hırsızlık, adam kaçırma vb. eylemlere başvurduğu, halktan para topladığı ve sosyal etkinliklerden para elde ettiği kaydedildi. İddianamede, illegal finans faaliyetlerinin kaçakçılık ve yolsuzlukların yanı sıra legal görünümlü faaliyetler, sosyal etkinlik gelirleri, paravan şirketler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve basın yayın faaliyetlerinden de gelir elde edildiği ifade edildi.

İddianamede yer alan Ulaş isimli gizli tanık ifadesinde, KCK Türkiye maliyesi ve HPG maliyesi yapılanmalarının olduğunu ve tüm bunlardan Murat Karayılan'ın birinci derecede sorumlu olduğunu söyledi.

HDP'nin gelirleri PKK'ya

KCK Türkiye maliye faaliyetlerinin diğer önemli ayağının da Doğu ve Güneydoğu illerinde BDP, HDP, DPB gibi partilerin kazanmış olduğu belediyelerdeki ihale, ruhsat, imar işlemleri üzerinden yürütüldüğünü söyleyen gizli tanık, yine bu bölgedeki iş insanlarından alınan yardım bağışı adı altında para toplanarak KCK Türkiye maliyesine aktarıldığını, KCK Türkiye maliyesi tarafından KCK Türkiye sözcülüğüne aylık 600 bin lira verildiğini belirtti.

Gizli tanık, KCK Türkiye maliyesi Türkiye genelindeki tüm örgütlü yapılara aylık olarak düzenli örgütsel çalışmalarda kullanılmak üzere para verdiğini de aktardı. Gizli tanık, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın talimatı ile HDP'li belediyeler aracılığıyla Kandil'e giden para trafiğini anlatarak, "HDP veya DBP'nin kazanmış olduğu belediyelerin imardan sorumlu başkan yardımcıları ihale, imar ve ruhsat işlemlerinde kayıt dışı alınan paraların KCK Türkiye genel maliyesine aktarır. Oradan da milletvekilleri veya özel kuryelerle Kandil'de bulunan KCK yürütme konsey üyesi Murat Karayılan'a aktarılır" dedi..