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HDP’li belediye cami inşaatlarını kaçak yapı durumuna düşürmüştü, kayyum düzeltti

Diyarbakır’da HDP’li belediye döneminde meclis kararı ile kaba inşaatları tamamlanan cami alanlarının kaçak yapı durumuna düşmesi, İçişleri Bakanlığınca atanan kayyumun meclis kararını iptal etmesiyle düzeltildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:41
HDP’li belediye cami inşaatlarını kaçak yapı durumuna düşürmüştü, kayyum düzeltti

Diyarbakır’da HDP’li belediye döneminde meclis kararı ile kaba inşaatları tamamlanan cami alanlarının kaçak yapı durumuna düşmesi, İçişleri Bakanlığınca atanan kayyumun meclis kararını iptal etmesiyle düzeltildi.


Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, imar planında önceden dini tesis alanı olarak düzenlenmiş ve üzerinde cami inşaatı olan alanlar yerel seçimlerde seçimi kazanan HDP’li belediyenin ve meclisin 21 Haziran 2019 tarihli kararlarıyla imar planı değişikliği yapılarak, kaba inşaatı tamamlanan 5 caminin inşaatının devam ettiği alanlar park alanına dönüştürülmüş, yapılan değişiklikle camiler kaçak yapı durumuna düşürülmüştü.


İçişleri Bakanlığınca 19 Ağustos 2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında yapılan ilk belediye meclisi toplantısında, Kayapınar Mahallesi 1894 ada 1 No’lu parselde, Kayapınar Mahallesi 0 ada 8022 No’lu parselde, Kayapınar Mahallesi 2454 ada 1 No’lu parselde, Kayapınar Mahallesi 1802 ada 1 No’lu parselde ve Kayapınar Mahallesi 1847 ada 1 No’lu parselde yer alan alanlarla ilgili alınan 21 Haziran 2019 tarihli meclis kararları iptal edilmiş ve söz konusu alanların ‘Dini tesis alanı’ olarak kullanılmasına devam edilmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:41
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