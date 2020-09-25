HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, kazandığı belediyeleri teröre hizmet aracı olarak kullanmaya çalışıyor. Parti içinde ‘kazara’ halka hizmet etmeye çalışan isimler de, partililer tarafından saf dışı bırakılıyor. Iğdır’ın Hoşhaber Belde Belediyesi’nin yüzde 41 oyla kazanan Ahmet Karasu, göreve geldiğinden bu yana vatandaşlara hizmet etmeye çalıştığını, bu yüzden parti içinde birçok sorun yaşadığını söyledi.

Seçildikten sonra gecesini gündüzüne kattığını ve elinden geldiğinde halk için çalıştığını savunan Karasu, bu çabalarının parti içinde kişisel çıkarlarına dokunduğu bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyledi. Kendisine parti içinde yapılan eleştiri, hakaret ve iftiraların haddi hesabı olmadığını belirten Ahmet Karasu, fikir ayrılığı ve iletişim kopukluğu yaşadıklarını söyleyerek partide kalmanın bir anlamı olmadığını vurguladı. Karasu, “Bu günden sonra Halkların Demokratik Partisinden kendi isteğimle istifa ediyorum.” dedi.

Ahmet Karasu, görevine bağımsız olarak devam edeceğini kaydetti.