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HDP'li aday gözaltına alındı

3. Lig'de oynanan Batman Petrolspor - Velimeşespor maçını izlemek için stada giden HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, protokol listesinde ismi olmadığı için stada alınmadı. Özdemir, stada alınmadığı için polisler tartışma yaşadı ve gözaltına alındı.

10 Şubat 2019 Pazar 20:29
HDP'li aday gözaltına alındı

Batman Petrolspor - Velimeşespor maçını protokol tribününde izlemek için stadyuma gelen HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, protokol listesinde adı olmadığından dolayı polis ekipleri girişine izin vermeyince çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor-Velimeşespor maçını protokol tribününde izlemek için stadyuma gelen HDP Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir, protokol listesinde adı olmadığından dolayı polis ekipleri girişine izin vermeyince çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı.

Listeye bakan polis girişine izin vermedi

Hakkında açılan terör soruşturması kapsamından İçişleri Bakanlığı'nca 11 Eylül 2016 günü Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınan Sabri Özdemir, 31 Mart seçimlerinde HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Özdemir, bugün Batman Stadyumu'nda oynanan Batman Petrolspor- Velimeşespor maçını izlemek için protokol girişini kullanmak istedi. Statta görevli polis ekipleri, Özdemir'in protokol listesinde isminin olmadığından dolayı giriş yapmasına izin vermedi.

Emniyete götürüldü

Özdemir, protokol tribününe gitmek için ısrarda bulunması üzerine polis ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Özdemir'in ifade işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:29
  1. HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir
  2. HDP

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