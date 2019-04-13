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Seçim 2019 Sayfası

HDP’den YSK’ya itiraz

HDP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olağan itiraz sona erdikten sonra HDP’nin seçimi kazandığı yerlerde bulunan belediye başkanlarının mazbatalarının verilmemesi kararına karşı YSK’ya resmen başvurdu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 17:50
HDP’den YSK’ya itiraz

HDP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olağan itiraz sona erdikten sonra HDP’nin seçimi kazandığı yerlerde bulunan belediye başkanlarının mazbatalarının verilmemesi kararına karşı YSK’ya resmen başvurdu.


HDP, seçimi kazanan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarından bazılarına Kanun Hükmünde Kararnameli (KHK’lı) oldukları gerekçesiyle mazbata verilmemesi yönündeki YSK kararının iptali için YSK’ye resmen başvurdu. Başvuruda YSK’nin Anayasal sorumluğunun seçimlerin güvenli ve eşit koşullarda gerçekleşmesi olduğu hatırlatılarak YSK’nin bu görevi yerine getirmediği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 17:50
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