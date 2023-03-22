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Siyaset HDP'den Yavuz Ağıralioğlu hakkında çirkin paylaşım
Siyaset

HDP'den Yavuz Ağıralioğlu hakkında çirkin paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-03-22 20:46:00 -
HDP'den Yavuz Ağıralioğlu hakkında çirkin paylaşım

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun 6'lı Masa hakkındaki zehir zemberek sözleri sonrası ortalık fena karıştı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, çirkin paylaşımla Ağıralioğlu'nu hedef aldı.

 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu.

HDP, Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının ardından çirkin bir paylaşım yaptı.

Çirkin sözlerle hedef aldılar

HDP Teşkilatı, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun 2 yıl önce yaptığı "Yavuz it havlamış yine…!" paylaşımı tekrar paylaşarak "Yavuz it havlamış yine…!" ifadeleriyle Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı.


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