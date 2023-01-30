HDP'den Türkiye'ye soykırım iftirası

HDP, İstanbul’un göbeğinde terör propagandasını sürdürüyor. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin öncülüğünde İstanbul'da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) başlıklı bir genel kurul gerçekleştirildi.

Teröristbaşına özgürlük istedi

Skandal törende konuşan HDP Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, Türkiye'ye soykırım iftirasında bulundu.

Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın 4 parçasından biri olarak nitelendiren Hatimoğulları, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin Kürdistan'ın parçası olduğunu iddia etti

Cumhur İttifakı'na düşmanca sözler sarf eden Hatimoğulları'nın skandal açıklamaları şöyle:

"AK Parti-MHP eliyle inşa edilen faşist rejim yeni yüzyılda ulus devleti pekiştirmek için her yolu mübah görmektedir. Rejim yeni yüzyılın inşasında Kürtler üzerindeki çöktürme planını devam ettiriyor. Askeri, diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor. Kuzey ve Doğu Suriye'yi statüsüz bırakarak Türkiye dahil olmak üzere 4 parça Kürdistan'da hiçbir statü elde etmemesi için özel olarak sınır içi ve dışında yoğun stratejiler içine girdiğinin farkındayız. Mevcut iktidarın operasyonlarına ses çıkarmamak ve önümüzdeki süreçte olası bir kara harekatına yeşil ışık yakılma olasılığına bakarak burada öldürülmek istenen bir Rojova vardır. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit kalkmalıdır. Öcalan Kürtlerin iradesidir. Orta Doğu halklarının yaşadığı sorunlara çözüm olabilmiş önderidir."

HDP'liler tepki çeken programda sık sık teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Biji Serok Apo" sloganlarını attı.

Türkiye'yi Hafter'e şikayet etmişti

HDP'li Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki HDP heyeti, 19 Aralık 2022'de Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı isimlerle bir toplantı yapmıştı.

Türkiye'nin Libya'da 'tek taraflı' politikası olduğunu öne süren ve Mavi Vatan politikasına karşı olduklarını bildiren HDP heyeti, "Özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.