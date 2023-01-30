  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP'den Türkiye'ye soykırım iftirası
Gündem

HDP'den Türkiye'ye soykırım iftirası

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu iddia edilen HDP'nin Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın parçası olarak tanımlamaktan bile çekinmedi. Bununla da yetinmeyen Hatimoğulları, Türkiye'ye soykırım iftirası bile attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 00:59:00 -

HDP, İstanbul’un göbeğinde terör propagandasını sürdürüyor. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin öncülüğünde İstanbul'da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) başlıklı bir genel kurul gerçekleştirildi.

Teröristbaşına özgürlük istedi

Skandal törende konuşan HDP Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, Türkiye'ye soykırım iftirasında bulundu.

Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın 4 parçasından biri olarak nitelendiren Hatimoğulları, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin Kürdistan'ın parçası olduğunu iddia etti

Cumhur İttifakı'na düşmanca sözler sarf eden Hatimoğulları'nın skandal açıklamaları şöyle:

"AK Parti-MHP eliyle inşa edilen faşist rejim yeni yüzyılda ulus devleti pekiştirmek için her yolu mübah görmektedir. Rejim yeni yüzyılın inşasında Kürtler üzerindeki çöktürme planını devam ettiriyor. Askeri, diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor. Kuzey ve Doğu Suriye'yi statüsüz bırakarak Türkiye dahil olmak üzere 4 parça Kürdistan'da hiçbir statü elde etmemesi için özel olarak sınır içi ve dışında yoğun stratejiler içine girdiğinin farkındayız. Mevcut iktidarın operasyonlarına ses çıkarmamak ve önümüzdeki süreçte olası bir kara harekatına yeşil ışık yakılma olasılığına bakarak burada öldürülmek istenen bir Rojova vardır. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit kalkmalıdır. Öcalan Kürtlerin iradesidir. Orta Doğu halklarının yaşadığı sorunlara çözüm olabilmiş önderidir."

HDP'liler tepki çeken programda sık sık teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Biji Serok Apo" sloganlarını attı.

Türkiye'yi Hafter'e şikayet etmişti

HDP'li Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki HDP heyeti, 19 Aralık 2022'de Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı isimlerle bir toplantı yapmıştı.

Türkiye'nin Libya'da 'tek taraflı' politikası olduğunu öne süren ve Mavi Vatan politikasına karşı olduklarını bildiren HDP heyeti, "Özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Siyaset

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

HDP mi izin vermiyor Akşener? Diyarbakır’a kadar gitti oraya gidemedi
HDP mi izin vermiyor Akşener? Diyarbakır’a kadar gitti oraya gidemedi

Gündem

HDP mi izin vermiyor Akşener? Diyarbakır’a kadar gitti oraya gidemedi

HDP ile ilgili şok iddia! O isim, gizli planlarını açıkladı
HDP ile ilgili şok iddia! O isim, gizli planlarını açıkladı

Medya

HDP ile ilgili şok iddia! O isim, gizli planlarını açıkladı

HDP’den bomba
HDP’den bomba "Akşener" hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

Medya

HDP’den bomba "Akşener" hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

HDP'den Selahattin Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama!
HDP'den Selahattin Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama!

Siyaset

HDP'den Selahattin Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama!

Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar
Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar

Siyaset

Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar

Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme
Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

Gündem

Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

HDP'li Paylan'dan 6'lı masaya şantaj! SP'li Kaya dinlemekle yetindi
HDP'li Paylan'dan 6'lı masaya şantaj! SP'li Kaya dinlemekle yetindi

Siyaset

HDP'li Paylan'dan 6'lı masaya şantaj! SP'li Kaya dinlemekle yetindi

HDP, 6’lı masanın kararına odaklandı! PKK'nın onay verdiği isim açıklandı
HDP, 6’lı masanın kararına odaklandı! PKK'nın onay verdiği isim açıklandı

Gündem

HDP, 6’lı masanın kararına odaklandı! PKK'nın onay verdiği isim açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23