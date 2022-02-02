HDP'den Semra Güzel itirafı: Duygusal bir yakınlık söz konusu!

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Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile dağda samimi pozları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in savunmasını, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu yaptı. Kerestecioğlu, HDP'li Güzel'in terörist Volkan Bora ile olan ilişkisini itiraf etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığıyla ilgili TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu altında oluşturulan Hazırlık Komisyonu savunma almak üzere bugün üçüncü kez toplandı.

Sosyal linçe uğramış!

Güzel adına savunma yapan Kerestecioğlu, öldürülen bir teröristle dağda çekilmiş pozları ortaya çıkan Güzel'in, sosyal linçe uğradığını iddia etti. "Basına servis edilen bazı görüntüler üzerinden yargısız yargılanan ve sosyal linçe maruz kalan Diyarbakır Milletvekilimiz Semra Güzel’in, hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamayı okuyarak sözlerime başlamak istiyorum." diyen Kerestecioğlu, Semra Güzel’in daha önce yaptığı açıklamasını okudu.

'Semra Güzel bu görüşmeyi duygusal bir bağ nedeniyle yapıyor'

Ardından savunmaya geçen Kerestecioğlu, Güzel'in terörist Bora ile gönül ilişkisi olduğunu itiraf ederek, "Semra Güzel’in, Volkan Bora isimli kişinin sözlüsü olduğu, aralarında duygusal bir yakınlık olduğu, fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere çok açık. Yani Semra Güzel bu görüşmeyi duygusal bir bağ nedeniyle yapıyor." dedi.

Görüşmeyi meşrulaştırmaya çalışan HDP'li Kerestecioğlu, Semra Güzel'in fotoğraflarının milletvekili olmadan önce çekildiğini söyledi:

İkinci olarak bu görüşmeyi milletvekili olmadan önce yaptığı da kesin. Ancak günlerdir yaratılmak istenen algı şu; sanki milletvekili olduktan sonra gitmiş ve görüşmüş gibi bir algı var. Bunun doğru olmadığı da zaten resmi olarak belli çünkü Volkan Bora 2017 yılında ölmüş. Semra Güzel ise 2018 seçimlerinde Diyarbakır milletvekili olarak seçiliyor. Yani şahsın ölümünden bir yıl sonra.

Çözüm süreci teröristle dağda aşk yaşayın diye mi başlatıldı?

Semra Güzel'in silahla çekilen fotoğraflarına da değinen Kerestecioğlu, şöyle devam etti:

Kamuoyunu rahatsız edebilir, bunu anlamak mümkün ancak döneme bakmamız lazım ne zaman oldu bu? Bu ülkede on binlerce genç çatışmalarda yaşamını yitirdi ve sorun şu ki bu görüşme çözüm sürecinde gerçekleşmiş bir görüşme. Semra Güzel’in açıklaması da bu ve bize bunun aksini düşündürecek hiçbir bilgi yok. O dönemde neler yaşandığını ise hepimiz biliyoruz.

TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı Ramazan Can, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi konusundaki kararı yarın açıklayacaklarını bildirdi