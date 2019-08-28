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HDP'den Saadet Partisine ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:56
HDP'den Saadet Partisine ziyaret

ANKARA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Temelli ve beraberindeki heyet, Karamollaoğlu'nu Balgat'taki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Temelli, samimi bir karşılama ve diyalogla gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin sorunlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Partisinin demokrasi ittifakı, anayasa ve yargı reformu konularına ilişkin çalışma dosyasını sunduklarını aktaran Temelli, Saadet Partisinin ise bu konulara ilişkin görüşlerini gelecek günlerde ileteceğini söyledi.

Temelli, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, bu durumun kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin bütün sorunlarının ortak bir akılla hareket edilerek çözülmesi gerektiği düşüncesini iki partinin de desteklediğine işaret eden Temelli, "Türkiye'de özellikle 31 Mart sürecine giderken ve daha sonrasında ortaya çıkan gelişmeler, aslında muhalefetin demokrasi zemininde buluşabilir olduğunu gösteriyor. Bu da Türkiye için hayırlı bir gelişmeye vesile olacaktır. Birçok partiye ziyaretimiz olacak. Ekim ayına kadar yoğun bir trafiğimiz var." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:56
  1. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. ziyaret

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