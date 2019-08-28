HDP'den Saadet Partisi'ne kayyım kıskacı Kayyım atamaları sonrası halktan beklediği desteği bulamayan HDP, siyasi partileri yakın markaja aldı. Dün CHP'yi ziyaret eden Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bugün ise Saadet Partisi Genel Başkanı TemelKaramollaoğlu'nu ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından HDP, halktan beklediği desteği bulamadı. Siyasi partilere kayyım markajı Kayyım atamaları sonrası siyasi partileri markaja alan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Eş Genel Başkan Sezai Temelli ve beraberindeki heyet Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Milli Gazete'de yer alan habere göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Temelli ve beraberindekileri Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul etti. Ziyarette Temelli'ye HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.