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Siyaset HDP'den müttefiklerine açık çağrı
Siyaset

HDP'den müttefiklerine açık çağrı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortaklarına seslenerek AK Parti'ye karşı birleşme çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:47:00 -
HDP'den müttefiklerine açık çağrı

51 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarının faillerine yönelik bu sabah harekete geçildi. PKK sevici HDP’li Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Altan Tan gibi birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararlarının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, beraberindeki heyetle birlikte açıklama yaptı. Mithat Sancar, ittifak ortakları CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’ne seslendi.

Antifaşist blok çağrımızı yineliyoruz” diyen Mithat Sancar, herkesin gücünü birleştirmesi gerektiğini savundu.

Tehditvari açıklamalar yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Ortak ilkelerde birlikte mücadele etmeliyiz. HDP'nin susmayacağını söylüyoruz. Bu duyuru, savaşa karşı olan herkese bir çağrıdır” diye konuştu. Sancar'ın bu sözü, HDP'ye destek verilmemesi durumunda "savaş çıkacağına" yönelik bir tehdit olarak yorumlandı.

"Toplum bedel öder"

Bir araya gelmekte geç kalınırsa HDP’nin yine de galip geleceğin ama toplumun bedel ödeyeceğini savunan Sancar, bu yüzden acil çağrı yaptıklarını ifade etti.

Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK tarafından yapılan çağrı sonrası, terör yanlıları 6 – 7 Ekim 2014 tarihinde sokakları savaş alanına çevirmiş ve Yasin Börü gibi Müslüman Kürt gençlerinin de aralarında bulunduğu onlarca vatandaş hayatını kaybetmişti.

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