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Aktüel HDP'den izin alan CHP heyetine ailelerden tepki: Yanımıza gelmeyin
Aktüel

HDP'den izin alan CHP heyetine ailelerden tepki: Yanımıza gelmeyin

Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileler CHP'li heyete kendilerinden önce HDP'yi ziyaret etmesine sert tepki gösterdi. Evlat nöbeti tutanların arasında yer alan baba Süleyman Aydın, CHP'lilerin 1 yıldır kendilerini ziyarete gelmediğini bugün de gelmelerini istemediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:14:00 -
HDP'den izin alan CHP heyetine ailelerden tepki: Yanımıza gelmeyin

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 376’ncı gününe girdi.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki heyet 1 yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan ailelerden önce HDP'ye ziyarette bulundu. Acılı aileler kendilerinden önce HDP'yi ziyaret eden CHP'li heyete çok sert tepki gösterdi.

Evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, CHP’lilerin 1 yıldır kendilerini ziyarete gelmediğini bugün de gelmelerini istemediklerini söyledi.

Ailelerin tepkileri üzerine CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki parti üyeleri HDP il binasından çıktından sonra yoğun güvenlik önlemleri altında evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Ziyaret sırasından acılı aileler, Özer’e 1 yıldan bu yana eylemde olduklarını ve çocuklarını HDP’den istediklerini belirterek, çocukların HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını ve CHP’lilerin de bunu çok iyi bildiğini ifade etti.

Ailelerin tepki göstermesi üzerine Özer ve beraberindeki heyet alandan ayrıldı.

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