HDP'den ittifak çağrısı!

Terör örgütünün siyasi kolu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerin kritik önemine vurgu yaparak, "Bunun için demokrasiden, barıştan, özgürlüklerden ve mevcut gidişattan rahatsız ve sıkıntılı olan herkesin, tüm vatandaşların yerel seçimlerde birlikte hareket etmesi, kuvvet birliği, ittifak yapması demokrasinin sağlamlığı bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis'te partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerini geride bıraktıklarını ifade eden Buldan, sırada 30 Mart yerel seçimlerinin olduğunu belirtti.

HDP'den CHP'ye kritik çağrı

"Buradan tüm demokrasi güçlerine çağrıda bulunuyorum" sözlerinden sonra Buldan, konuşmasını şu şekilde devam etti:

"Yerel seçimler tabiki stratejik önemdedir. Saray idaresi, halklarımıza nefes vermeyen, baskıcı, tekçi yönetim sistemini yerel seçimlerde ele geçirmeyi planladığı belediyelerle tamamlamak, sonuca götürmek için uğraşmaktadır. Aslında onların tüm çalışmaları bu yöndedir. Aynı, parlamentoda çoğunluğu ellerinden kaçırdıkları gibi, yerellerde de AKP'nin mutlak iktidar planı boşa çıkarılacaktır. Bunun için demokrasiden, barıştan, özgürlüklerden ve mevcut gidişattan rahatsız ve mağdur olan herkesin, tüm vatandaşların yerel seçimlerde birlikte hareket etmesi, güç birliği, ittifak yapması demokrasinin geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir. Çünkü karşımızda faşizan bir blok var ve her ittifakı kuruyorlar. Demokrasiden yana olanlar neden yan yana gelmesin, burada bunu sorgulamak lazım. Bunu yapmak için tabiki bir engel bulunmuyor. Bu sebeple herkesi bu bilinçle hareket etmeye davet ediyorum ve 30 Mart yerel seçimlerini 7 ve 24 Hazirana hep beraber çevirmeye çağırıyorum."