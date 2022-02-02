HDP'den gizli ittifak çıkışı: Muhalefetin ortak aday fikrine açığız!

Türkiye'de siyasi partiler 2023'te yapılacak seçimler için hazırlıklarına devam ederken, partiler arasında ittifak kurulup kurulmayacağı belirsizliği de sürüyor.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda, HDP'nin katılıp katılmaması tartışmaları da devam ediyor.

HDP, son yerel seçimlerde CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na, gizli bir şekilde destek verdi.

Millet İttifakı HDP'nin varlığını kabul etmese de HDP, seçimlerin ardından sandık başında kurulan ittifakı açık bir şekilde itiraf etti.

Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Üçüncü ittifak çalışmalarımız var"

Cumhuriyet gazetesine konuşan Sancar, "Parlamento seçimlerine dönük bir üçüncü ittifak arayışımız, bu konuda çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

"Muhalefetle müzakere etmek istiyoruz"

Bütün muhalefet partileriyle birlikte belirli bir zeminde müzakere etmek istediklerini belirten Sancar, mutabakat oluşması dahilinde Millet İttifakı'nın ortak aday fikrine açık olduklarını da ifade etti.

"Ortak aday fikrine açığız"

Mithat Sancar'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Farklı bir yol öneriyoruz. Millet İttifakı da dahil bütün muhalefet partileriyle belli bir zeminde müzakere etmek istiyoruz. Tümüyle bir mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açığız.

Muhalefette olduğunu söyleyen hiçbir parti ve kesim, iktidarın bu anlayışıyla uyuşan söz ve tavır içinde olmamalı. Buna karşı topluma sunmamız gereken en önemli vaat, farklılıklarımızla birlikte diyalog içinde olabildiğimizi göstermek ve çeşitlilik içerisinde, müzakere yollarıyla mutabakat aradığımızı ortaya koymaktır."