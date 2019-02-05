HDP'den Celal Doğan açıklaması!
HDP, DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Celal Doğan'a destek vereceklerini açıkladı.05 Şubat 2019 Salı 12:10
HDP, Gaziantep'te DSP'den aday olan Celal Doğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Celal Doğan’a ilk destek HDP'den geldi.
"Doğan’ı destekleyeceğiz"
HDP Antep İl Eşbaşkanı Müslüm Kılıç, "Biz Celal Doğan’ın Antep’te yaşayan her kesime hitap eden bir aday olduğunu düşünüyoruz. Adaylık noktasında resmi açıklamayı yapmakla halkın beklentisine cevap verdi. HDP olarak Antep’te demokrasiye katkı sunmak adına Celal Doğan’ın aday olmasına sevindik. Demokrasiye destek sunma adına belediye başkan adayı çıkarmayıp, Doğan’ı destekleyeceğiz" dedi.
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