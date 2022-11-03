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Siyaset HDP'den çamur siyaseti! Bakan Özer'in bıyığını diline dolayan Paylan'a tepki
Siyaset

HDP'den çamur siyaseti! Bakan Özer'in bıyığını diline dolayan Paylan'a tepki

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın "Herkes gibi bıyık bırakmışsınız" şeklindeki küstah sözlerine karşılık "Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez." cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 23:02:00 - 2022-11-03 23:41:18
HDP'den çamur siyaseti! Bakan Özer'in bıyığını diline dolayan Paylan'a tepki

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, “Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız” ifadelerine ilişkin, “Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız” cevabını verdi.

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özeri, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumun ardından bütçe görüşmeleri, muhalefet milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüşlerini bildirmesiyle devam ediyor.

"Herkes gibi bıyık bırakmışsınız"

 

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçeye ilişkin görüşünü belirttiği esnada, “Geçtiğimiz yıl buraya geldiniz. Pek çok vaatte bulundunuz. Ben de size ‘eleştirel düşünceyi öne başa koyun’ dedim. Sunumunuzda böyle bir şey görmedim. Ben size bunu dedim ama pirince giderken eldeki bulgurdan olmuşum. Tek adam rejiminin bir sembolü var. Geçtiğimiz yıl siz bıyıksızdınız. Tam biat etmemiştiniz. Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız. Bunun bir sembolü. Hangi müdüre gitsem hangi okula gitsem bıyık bırakmamış okul müdürleri bıyık bırakmışlar. Biat etme sanatı” ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'den tepki

Bunun üzerine Bakan Özer, "Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız. Size gülüyorum. Sizin yaptığınız her şey özgürce bizim yaptığımız her şey biat ilişkisi öyle mi?” dedi.

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