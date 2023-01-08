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Medya HDP’den büyük kurnazlık! Altılı masa bakalım şimdi ne yapacak
Medya

HDP’den büyük kurnazlık! Altılı masa bakalım şimdi ne yapacak

HDP'nin, ikinci tur tehdidiyle altılı masayı sarstığını, daha somut, elle tutulur garantiler istediğini belirten Melih Altınok, "6'lı masanın, HDP'nin restini bonkör tavizlerle yumuşatması gerekecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 11:40:00 -
HDP’den büyük kurnazlık! Altılı masa bakalım şimdi ne yapacak

HDP'nin, ikinci tur tehdidiyle altılı masayı sarstığını, daha somut, elle tutulur garantiler istediğini belirten Melih Altınok, "6'lı masanın, HDP'nin restini bonkör tavizlerle yumuşatması gerekecek" dedi. 

Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde HDP çevrelerindeki eğilimin, kendi adaylarıyla seçime girmekten yana ağır bastığını yazmıştım.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dün Kars'ta yaptığı açıklamada net konuştu:

"Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var. Bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir."

HDP'nin desteği olmadan Erdoğan karşısında şanslarının olamayacağını bilen muhalif seçmen, Buldan'a kızgınlığını gizlemiyor. Dün sosyal medya sitemden geçilmiyordu.

Altılı masa bileşenleri ise sessiz.

Zaten Buldan'a şimdi bu açıklamayı yaptıran da bu derin sessizlik, belirsizlik değil mi?

Yüzde 0.1'lik partiye bile bakanlık verileceği planı basına sızdırılıyor. Yüzde 10'u aşması muhtemel HDP'ye layık görülense İmamoğlu'nun ifadesiyle belediyelerdeki "ot yolma, çapa yapma" kadrosundan hallice muğlak vaatler...

Saraçhane'deki otobüste bir tek onlara yer yok.

HDP de şimdi ikinci tur tehdidiyle masayı sarsıyor. Daha somut, elle tutulur garantiler istiyor.

"Alabilirsek alırız, alamazsak da seçimlerin ikinci tura kalması ihtimaline oynayarak bir şey kaybetmeyiz, üstüne de tabanı konsolide ederiz" diyor.

6'lı masanın, HDP'nin restini bonkör tavizlerle yumuşatması gerekecek."

 

 

 

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Yorumlar

YÜZDE 47 DEDELERİNİZ PETOL YATAKLARININ MUSULKERKÜĞÜN BUGÜN YERALTINDA 3 TİRİLYON 750 MİLYAR MEREKÜP DOĞALGAZ VAR DOĞALGAZA ZAM YAPAN BATILI KÜFÜREDEN BEDUA EDEN

LER KİMİME EDİYO OSMALIYI YIKALARARKİM İN DEDELERİ BUGÜN AKDENİZDE SURİYEDE NEİŞİMİZ VAR DİYELER YARIN KİMDEN DĞALGAZI ALACAK TORUNLAR KİME BEDUA EDERCEK

Bal

"Özerk Kürdistan" ve federe devlet sözü vermişler daha hangi tavizi verecekler. Bu gidişle HDPKK müttefiklerinin ve zihin kardeşlerinin donlarını da elinden alacak...
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