HDP’den bomba "Akşener" hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

Zafer Şahin, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun masanın ortak adayı olmasını kabul etmez ve başka bir aday çıkarırsa HDP’den herkesi şaşırtacak bir sürpriz gelebileceğini iddia etti.

Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Muhalefet blokunda kafası en net parti HDP.

Eğer Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun masanın ortak adayı olmasını kabul etmez ve başka bir aday çıkarırsa HDP’den herkesi şaşırtacak bir sürpriz gelebilir. Kulislerde o sürprizin “Kılıçdaroğlu’na destek” kararı olabileceği konuşuluyor.

İyi Parti’den tam da altılı masa toplantısı öncesinde yükselen aykırı seslere bakılırsa işin oraya gitmesi olasılık dâhilinde görünüyor. (...)"