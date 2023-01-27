  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya HDP’den bomba "Akşener" hamlesi! Herkes bunu konuşuyor
Medya

HDP’den bomba "Akşener" hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

Zafer Şahin, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun masanın ortak adayı olmasını kabul etmez ve başka bir aday çıkarırsa HDP’den herkesi şaşırtacak bir sürpriz gelebileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 10:53:00 -
HDP’den bomba "Akşener" hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

Zafer Şahin, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun masanın ortak adayı olmasını kabul etmez ve başka bir aday çıkarırsa HDP’den herkesi şaşırtacak bir sürpriz gelebileceğini iddia etti. 

Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Muhalefet blokunda kafası en net parti HDP.

Eğer Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun masanın ortak adayı olmasını kabul etmez ve başka bir aday çıkarırsa HDP’den herkesi şaşırtacak bir sürpriz gelebilir. Kulislerde o sürprizin “Kılıçdaroğlu’na destek” kararı olabileceği konuşuluyor.

İyi Parti’den tam da altılı masa toplantısı öncesinde yükselen aykırı seslere bakılırsa işin oraya gitmesi olasılık dâhilinde görünüyor. (...)"

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23