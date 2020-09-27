HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan bu sabah skandallarına bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan'a saldıran ve sivillerin şehit olmasına neden olan Ermenistan'a karşı, Azerbaycan da karşı saldırı başlattı. Türkiye'de Azerbaycan'a destek mesajları yağarken, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek HDP'de ise rahatsızlığa sebep oldu.

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından harekete geçen Azerbaycan, yıllardır Ermeni işgali altında bulunan köyleri işgalden kurtardı. Türkiye kardeş Azerbaycan'a desteğini yeniden duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeden sonra, Türk milletinin Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

HDP'den Azerbaycan rahatsızlığı!

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken konu ile ilgili terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de skandal bir açıklama geldi. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermesi HDP'de hazımsızlık yaptı.

HDP'nin açıklamasında, AK Parti hükümetinin şimdi de Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki tarihsel problemleri 'soydaşlık' üzerinden değerlendirip Azeri hükümetini savaşa teşvik eden milliyetçi söylemlerde bulunduğu iddia edilerek bir skandala imza atıldı.

HDP, AK Parti hükümetinin yangının üzerine körükle gittiğini ileri sürdü.

Terör örgütü PKK'ya destek veren Ermenistan'ın, Azeriler gibi bu coğrafyanın kadim halklarından olduğunu söyleyen eli kanlı terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP, hükümeti bir tarafı destekleyerek 'soydaş milliyetçilliği' yapıp 'savaşı büyütmek yerine' sözde arabulucu ve barışçı bir diplomasi yürütmeye çağırdı.