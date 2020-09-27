  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!
Gündem

HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan'a Türkiye'den destek mesajları yağdı. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek, HDP'de ise hazımsızlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 21:39:00 -
HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan bu sabah skandallarına bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan'a saldıran ve sivillerin şehit olmasına neden olan Ermenistan'a karşı, Azerbaycan da karşı saldırı başlattı. Türkiye'de Azerbaycan'a destek mesajları yağarken, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek HDP'de ise rahatsızlığa sebep oldu.

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından harekete geçen Azerbaycan, yıllardır Ermeni işgali altında bulunan köyleri işgalden kurtardı. Türkiye kardeş Azerbaycan'a desteğini yeniden duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeden sonra, Türk milletinin Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

HDP'den Azerbaycan rahatsızlığı!

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken konu ile ilgili terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de skandal bir açıklama geldi. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermesi HDP'de hazımsızlık yaptı.

HDP'nin açıklamasında, AK Parti hükümetinin şimdi de Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki tarihsel problemleri 'soydaşlık' üzerinden değerlendirip Azeri hükümetini savaşa teşvik eden milliyetçi söylemlerde bulunduğu iddia edilerek bir skandala imza atıldı.

HDP, AK Parti hükümetinin yangının üzerine körükle gittiğini ileri sürdü.

Terör örgütü PKK'ya destek veren Ermenistan'ın, Azeriler gibi bu coğrafyanın kadim halklarından olduğunu söyleyen eli kanlı terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP, hükümeti bir tarafı destekleyerek 'soydaş milliyetçilliği' yapıp 'savaşı büyütmek yerine' sözde arabulucu ve barışçı bir diplomasi yürütmeye çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

keçili71

açık söylüyorum bu HDP'lilerin hepsini ....... ..... oğlu ...ler.bunlarfı bize paraylamı verdiler sanki.
  • Yanıtla

Sadəcə müslüman

HDP Ermeni və PKK birliğidir. Şerefli ve müslüman kürt kardeşlerimizi asla təmsil etmiyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ermenistan’ın saldırısının ardından Kadir Mısıroğlu’nun sözleri akıllara geldi! “Bu yüzden vuruyorlar”
Gündem

Ermenistan’ın saldırısının ardından Kadir Mısıroğlu’nun sözleri akıllara geldi! “Bu yüzden vuruyorlar”

Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırısının ardından, üstad Kadir Mısıroğlu’nun Süleyman Demirel dönemindeki..
Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...
Dünya

Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahale olmasının engellenmesi için uluslararası toplumu her türlü ..
Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber
Yerel

Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber

İstanbul, Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Rıfat Babayiğit, bir gözünün görme yetisini kaybettiğini açıkladı...
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı