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Siyaset HDP'den Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası başvurusu!
Siyaset

HDP'den Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası başvurusu!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunarak kapatma davası ile ilgili tüm işlemlerin 18 Haziran 2023 seçimlerinin sonrasına bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 16:24:00 - 2023-01-16 17:47:54
HDP'den Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası başvurusu!

 Yeniakit.com.tr 

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Partisi hakkındaki kapatma davasına ilişkin konuşan Sancar, "AYM bu dava ile ilgili işlemlerini durdurmalıdır” dedi. 

Partisinin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'nun, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunarak kapatma davası ile ilgili tüm işlemlerin 18 Haziran 2023 seçimlerinin sonrasına bırakılmasını talep ettiğini söyleyen Sancar, HDP'nin PKK terör ilişkileri nedeni ile değil, siyasi sebeplerle kapatılmak istendiğini iddia etti:

Bu dava siyasi nitelik taşımaktadır. Bu davanın amacı demokratik siyaseti baskı altına almak, HDP’yi tasfiye etme planlarını hayata geçirmektir. Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvuruda bu da davayla ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM bu dava ile ilgili işlemlerini durdurmalıdır.

Sancar şöyle devam etti:

İktidar HDP’yi bir şantaj aracı olarak kullanmayı planlıyor. Bu tür şantajların HDP için hiçbir etkisi yok. Ancak sadece HDP hedefte değil. Hedefte olan seçimleri eşit, adil bir şekilde gerçekleşmesi ilkesidir. Bu dava ile hedef tahtasına konan şey Türkiye’nin adil, eşit, özgür bir seçim süreci yaşamasıdır. İktidar bunu engellemek için bu davayı kullanmak istiyor.

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