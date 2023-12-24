HDP yetmez, işbirliği yapan kim var ise hepsini kapatın!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 12 şehidimizin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP hakkında yapılan açıklamalara değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Önceki akşam, Kuzey Irak’ta 6 şehidimiz vardı..

Dün akşam bir acı haber daha geldi..

Yine K. Irak’ta, 6 askerimizin daha şehid olduğu açıklandı..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Askerlerimizi şehid edenler, emin olun ki, PKK’lı teröristler değil, onlara destek çıkan Amerikalılar.

Saldırıyı organize edenler, Gazze’de katliam yapan İsrailliler..

Tetiği çekenlerin PKK’lı teröristler olması, sizi yanıltmasın..

Silahı verene bakın.

Desteği verene bakın..

O bölgede terör devleti kurdurmak için açıklama üstüne açıklama yapanlara, binlerce silah dolu tırı, teröristlere bedavaya verenlere bakın..

Görüntüde İsrail’e destek için uçak gemisini Akdeniz’e yollayan Amerika’nın, o uçak gemisinin amacının sadece İsrail’e destek olmadığını ima eden, DEAŞ üzerinden Türkiye’ye sopa sallama girişimine bakın..

Ve..

Bunların hepsinden çok daha önemli olarak..

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