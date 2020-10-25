HDP ve CHP kaos peşinde

Oğuzhan Gültekin Ankara

CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun ve Özgür Özel’in darbe çağrılarının ardından şimdi de eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı televizyondan, “Türkiye’yi örgütlememiz lazım. Örgütleme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorundadır” diyerek halkı devlete karşı kışkırtmaya çalıştı.

Kaybetmeye mahkûmlar

Kaos peşinde olan CHP, HDP ve avanesine tepki gösteren AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, şunları dile getirdi: “Bu zihniyetin en iyi bildiği şey insanları kışkırtmaktır. Olayları provoke etmek, zihinleri bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Bunların herhangi bir şey ürettikleri, hizmetleri yok. Tek ürettiği şey kaos ve anarşidir. Ne temsil ettikleri kitlelere sahip çıkıyorlar ne de ülkeye sahip çıkıyorlar. Eylem yapmak, yürümek herkesin hakkıdır. Ancak olayları provoke edip insanları galeyana getirmek kabul edilemez. Asıl hazımsızlıkları kaybettikleri seçimlerdir. Kaos ortamı yapıp erken seçim yapmak istiyorlar. Ancak erken seçim olsa bile sonuç yine aynı olacaktır.”

Devlet de millet de fırsat vermez

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da, şu değerlendirmede bulundu: “Yasal olmayan bir şekilde sokağa dökülmek, davet etmek ihanettir. Kargaşa altından kalkılamayacak birçok sonuç doğurur. Birkaç tane ağaç bahanesiyle Gezi olayları yaşandı. Zararlarını hepimiz ödedik. Birilerinin insanları sokağa çağırması hayra alamet değildir. Bu tür söylemlerle devletimizin ve milletimizin başına ne tür bir çorap örme peşindeler? Bugün barolar yürüyor. HDP sözde demokrasi deyip yürümüştü. CHP de alttan insanları sokağa davet ediyor. Bu kafa hep aynı çalışıyor. Demokrasinin arkasına sığınarak devlete ve millete zarar vermek isteyen kesimlere asla fırsat vermeyiz.”