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Siyaset HDP sonrası için yeni parti kurma hazırlığı iddiası! 'Parti adı ve liste hazır'
Siyaset

HDP sonrası için yeni parti kurma hazırlığı iddiası! 'Parti adı ve liste hazır'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması için açtığı davanın ardından gündeme gelen alternatif parti arayışları, yeni bir boyut kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 08:39:00 -
HDP sonrası için yeni parti kurma hazırlığı iddiası! 'Parti adı ve liste hazır'

HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan, meşru bir parti olarak gören ve haksızlık olarak niteleyen birçok ismin bir araya gelerek HDP'nin yerini alacak yeni bir girişim içinde oldukları iddia edildi. HDP'ye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Garo Paylan ve Hişyar Özsoy'un ABD ziyaretinden sonra yen ibir parti kurma süreci hızlandırıldı.

Türkgün Gazetesi'nde yer alan habere göre, kurulacak yeni partinin adının 'Yeni Yüzler Partisi' olacağı iddia edilirken, HDP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin siyasi maksatlı olduğunu ileri süren, açılan kapatma davasının demokrasiye leke süreceğini savunan ve bu partinin meşru olduğu tezini belirten birçok ismin yeni oluşumun içinde yer alacağı belirtiliyor. Yeni isimlerin çoğu kamuoyunda yakından tanınıyor.

Kurucular hazır

98 kişinin yer aldığı kurucular kurulu listesi olduğu iddia edilen isimler arasında tanınan ekran yüzleri ve köşe yazarları dikkat çekiyor.

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Yorumlar

Eda

Bunlarin basini ceken chp soysuzlari kapatilmasi gerekiyor.
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Harun

bunların başını çeken chp öncelikle kapatılmalı
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