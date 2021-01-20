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Siyaset HDP Siirt Eski Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı
Siyaset

HDP Siirt Eski Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı

Terör soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan HDP Siirt Eski Milletvekili Hatice Kocaman'ın tutuklanmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 11:30:00 -
HDP Siirt Eski Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kocaman ve avukatı hazır bulundu. 

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Kocaman, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Kocaman'ın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Hazırlanan iddianamede Kocaman hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme sonrası gözaltına alınan Kocaman'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

 

 

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Yorumlar

Selamet

Hdplilerin hepsi, İDAMLIK vatanhainleri Teröristler tırnakçlık yapıp polisten telofonu kaçıran HDP elebaslarina sunan çocukları HDP, dağa kaçıran çocukları HDP HANGİ Devlette Terörist, Mecliste oturup bir de maaş alıyorlar, üstelik.
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