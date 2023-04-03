  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset HDP Şanlıurfa İl Başkanı gözaltına alındı!
Siyaset

HDP Şanlıurfa İl Başkanı gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
2023-04-03 23:48:00 - 2023-04-04 00:21:30
HDP Şanlıurfa İl Başkanı gözaltına alındı!

HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış, seçim bürosu açılışı yaparken jandarma tarafından gözaltına alındı.

HDP Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Atış, Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü kırsal mahallesinde seçim bürosu açılışı sırasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Atış ve beraberindeki 12 kişinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten" gözaltına alındığı iddia edildi. Atış ve beraberindekiler jandarma karakoluna götürüldü.

Şanlıurfa Valiliği, 1 ile 5 Nisan tarihleri arasında bazı gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirmişti.

HDP'li Atış'ın çiğnediği yasakta, Valilik tarafından şu ifadeler kullanılmıştı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerle Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu çerçevesindeki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri, etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel tüm açık alan, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi etkinlikler ile diğer illerden eylem ve etkinliklere destek amacıyla gelen şahıs ve araçların il sınırına girişleri 1-5 Nisan tarihleri arasında yasaklanmıştır.

PKK yazdı, HDP okudu Zillet de yuttu
PKK yazdı, HDP okudu Zillet de yuttu

Gündem

PKK yazdı, HDP okudu Zillet de yuttu

CHP, HDP'yi solladı! İBB'den DHKP-C'li sekreter Eda Ezgi Yıldız'a 4 yıl işe gitmeden maaş!
CHP, HDP'yi solladı! İBB'den DHKP-C'li sekreter Eda Ezgi Yıldız'a 4 yıl işe gitmeden maaş!

Gündem

CHP, HDP'yi solladı! İBB'den DHKP-C'li sekreter Eda Ezgi Yıldız'a 4 yıl işe gitmeden maaş!

7'li koalisyonu yerden yere vurdu: Asıl ittifak CHP ile HDP arasında kuruldu! Geriye kalanlar gazoz kapağıdır
7'li koalisyonu yerden yere vurdu: Asıl ittifak CHP ile HDP arasında kuruldu! Geriye kalanlar gazoz kapağıdır

Siyaset

7'li koalisyonu yerden yere vurdu: Asıl ittifak CHP ile HDP arasında kuruldu! Geriye kalanlar gazoz kapağıdır

HDP'ye kucak açan Karamollaoğlu'na bir darbe daha
HDP'ye kucak açan Karamollaoğlu'na bir darbe daha

Gündem

HDP'ye kucak açan Karamollaoğlu'na bir darbe daha

Meral Akşener'den 2 yılda 180 derece dönüş! "Terörle yan yana konumlandırıyorum" dediği HDP'ye kucak açtı" target="_blank">
Meral Akşener'den 2 yılda 180 derece dönüş! "Terörle yan yana konumlandırıyorum" dediği HDP'ye kucak açtı
Meral Akşener'den 2 yılda 180 derece dönüş! "Terörle yan yana konumlandırıyorum" dediği HDP'ye kucak açtı

Gündem

Meral Akşener'den 2 yılda 180 derece dönüş! "Terörle yan yana konumlandırıyorum" dediği HDP'ye kucak açtı

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye çağrı!
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye çağrı!

Gündem

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye çağrı!

CHP-Kandil hattı adım adım böyle döşendi! Güneydoğu'da özerklik, teröriste ziyaret, tezkereye 'hayır'! HDP masaya böyle oturdu
CHP-Kandil hattı adım adım böyle döşendi! Güneydoğu'da özerklik, teröriste ziyaret, tezkereye 'hayır'! HDP masaya böyle oturdu

Gündem

CHP-Kandil hattı adım adım böyle döşendi! Güneydoğu'da özerklik, teröriste ziyaret, tezkereye 'hayır'! HDP masaya böyle oturdu

HDP'li Gülten Kışanak'tan TİP'e 'baraj' tepkisi!
HDP'li Gülten Kışanak'tan TİP'e 'baraj' tepkisi!

Siyaset

HDP'li Gülten Kışanak'tan TİP'e 'baraj' tepkisi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat Tasova

Turkiyemde adalet yok! Yoksa coktan HDP’de nekadar yonetici, cayci,uye varsa hepsine 50yil siyasi yasak getirilmisdi ve PKK temsilci olan partilerin kapatilmisdi!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23